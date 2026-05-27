El Borussia Dortmund se enfrenta a un duro revés en su intento por fichar a dos candidatos que están en el mercado.

Según Sky, el BVB perderá la pugna por Konstantinos Karetsas (KRC Genk) y Diego Moreira (Racing de Estrasburgo) por sus altas pretensiones económicas.

Genk pediría entre 35 y 40 millones de euros por Karetsas, cifra elevada para un jugador de solo 18 años.

En cuanto a Moreira, además del traspaso, su posición de extremo ofensivo, inexistente en el 3-4-3 de Niko Kovac, complica su fichaje.

Para la próxima temporada, el Dortmund ha fichado hasta ahora a tres jugadores: el defensa central Joane Gadou, procedente del RB Salzburgo, por unos 20 millones de euros, y las promesas Kaua Prates y Justin Lerma.