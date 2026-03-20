BVB, noticias y rumores: ¡Parece que le faltan perspectivas deportivas! ¿Se avecina una salida amarga del Borussia Dortmund?

¿Ocupará Markus Krösche pronto un alto cargo en el BVB? Estas especulaciones cobraron un nuevo impulso el pasado miércoles, cuando se informó de una reunión privada y una cena conjunta entre el director deportivo del Eintracht de Fráncfort y el entrenador del Dortmund, Niko Kovac.

Últimamente se habían multiplicado las especulaciones sobre si Kovac y Krösche podrían convertirse en compañeros de trabajo en el BVB en un futuro no muy lejano. Según informaciones de Sky, tanto el director deportivo Lars Ricken como el director técnico Sebastian Kehl están en la lista de posibles salidas de los amarillos y negros; al menos, sus contratos, vigentes hasta 2027, no se renovarán por el momento.

Si finalmente se produjera la separación, Krösche estaría listo para ser un sucesor adecuado. Según un reportaje de Bild, el técnico de 45 años estaría pensando en dejar el Eintracht de Fráncfort, ya que no estaría de acuerdo con la discrepancia entre las expectativas económicas y las deportivas.

Sin embargo, Kovac confirmó ahora durante la rueda de prensa previa al partido de la Bundesliga contra el Hamburgo SV que en la reunión solo se habían tratado asuntos privados. Todo lo demás sería «una exageración». El encuentro con Krösche se produjo por casualidad, ya que el entrenador del BVB se encontraba en Fráncfort con motivo del 70.º cumpleaños de la leyenda del Eintracht y expresidente Peter Fischer.

En un principio, Kovac solo había quedado con su antiguo compañero en el SGE, Jan Martin Strasheim, actual director de Medios y Comunicación del Eintracht, a quien conoce de su etapa conjunta en el Frankfurt (2016-2018). Krösche se habría sumado a esta reunión de forma espontánea.