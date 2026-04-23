BVB, noticias y rumores: Niko Kovac debe cumplir dos objetivos claros en la recta final de la temporada

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La temporada del Borussia Dortmund se apaga sin brillo, lo que preocupa a afición y directiva. Por ello, el entrenador Niko Kovac debe cumplir las expectativas básicas.
Hacia Semana Santa, la situación parecía cómoda: once puntos sobre el tercero garantizaban casi el subcampeonato en la Bundesliga. Sin embargo, dos derrotas en dos semanas han complicado el panorama.
La ventaja, antes cómoda, se ha reducido a cinco puntos y, a cuatro jornadas del final, ni siquiera el segundo puesto está a salvo. Dos actuaciones poco convincentes contra el Bayer Leverkusen (0-1) y el TSG Hoffenheim (1-2) agravan el panorama.
La revista kicker habla de «tendencias preocupantes» en el equipo amarillo y negro, y la presión sobre Kovac aumenta.
Aunque el croata no peligra de momento, la directiva, liderada por el director deportivo Lars Ricken, exige un juego más atractivo y mayor protagonismo de la cantera.
El técnico de 54 años será evaluado según estos criterios. Cuenta con el respaldo directivo: según el informe, está implicado en la planificación de la plantilla y en las decisiones de personal. Sin embargo, cada nueva derrota hasta el final de la temporada incrementará aún más la presión sobre él.
Según Funke Mediengruppe, la directiva del BVB descarta que haya un conflicto entre Niko Kovac y las expectativas del club, o que una separación sea lo mejor a largo plazo. Se considera a Kovac una pieza clave en los planes futuros.
Lars Ricken y Kovac mantienen una relación muy estrecha; Ricken valora su trabajo, especialmente en la planificación de fichajes.
No obstante, las directrices son claras: desde el mercado de invierno se le pidió no centrarse solo en la solidez defensiva, sino ofrecer un juego atractivo, especialmente de cara al sello que imprimirá el nuevo director deportivo, Ole Book.
|Fecha
|Partido
|26 de abril, 17:30 h
|BVB - Friburgo
|3 de mayo, 17:30 h
|Mönchengladbach - BVB
|8 de mayo, 20:30 h
|BVB - Fráncfort