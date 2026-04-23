BVB, noticias y rumores: Niko Kovac debe cumplir dos objetivos claros en la recta final de la temporada

La temporada del Borussia Dortmund se apaga sin brillo, lo que preocupa a afición y directiva. Por ello, el entrenador Niko Kovac debe cumplir las expectativas básicas.

Hacia Semana Santa, la situación parecía cómoda: once puntos sobre el tercero garantizaban casi el subcampeonato en la Bundesliga. Sin embargo, dos derrotas en dos semanas han complicado el panorama.

La ventaja, antes cómoda, se ha reducido a cinco puntos y, a cuatro jornadas del final, ni siquiera el segundo puesto está a salvo. Dos actuaciones poco convincentes contra el Bayer Leverkusen (0-1) y el TSG Hoffenheim (1-2) agravan el panorama.

La revista kicker habla de «tendencias preocupantes» en el equipo amarillo y negro, y la presión sobre Kovac aumenta.

Aunque el croata no peligra de momento, la directiva, liderada por el director deportivo Lars Ricken, exige un juego más atractivo y mayor protagonismo de la cantera.

El técnico de 54 años será evaluado según estos criterios. Cuenta con el respaldo directivo: según el informe, está implicado en la planificación de la plantilla y en las decisiones de personal. Sin embargo, cada nueva derrota hasta el final de la temporada incrementará aún más la presión sobre él.