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El director deportivo del BVB, Ole Book, confirmó el interés del Borussia Dortmund en Kennet Eichhorn, joven centrocampista del Hertha.
«Tiene creatividad, lo conocemos y nos gusta. Como a muchos otros clubes, veremos qué pasa», declaró Book en una sesión de entrenamiento abierta al público.
En los últimos meses se ha informado varias veces sobre el interés del Dortmund, que aparece como destino más probable para el joven de 16 años. Según Bild, el BVB tendría «las mejores posibilidades» de ficharlo tras una reunión entre Book y el jugador.
Antes, Sport Bild indicaba que al jugador no le convencía del todo el estilo de juego del BVB bajo Niko Kovac, por lo que valoraba otras opciones como Bayer Leverkusen o RB Leipzig.
En el Bayern, interesado también, hay división interna sobre su fichaje, aunque valoran sus cualidades como internacional sub-17.
También el Manchester City se ha sumado a la puja: según Sky, Pep Guardiola admira a Eichhorn y desea ficharlo.
Tras ganar 1-0 al Real Madrid en la Premier League International Cup, el BVB vivió incidentes al final del partido.
Todavía en el campo, varios jugadores del Real Madrid se acercaron a los del BVB, que celebraban el gol, y se formó un tumulto con empujones y provocaciones. Poco después ambos equipos se separaron y los amarillos y negros siguieron celebrando sin más incidentes. Ya antes, en el tiempo de descuento, las emociones se habían caldeado en varias ocasiones.
Un equipo mixto del BVB, con jugadores de las categorías sub-19 y sub-23, ganó la Premier League International Cup en su primera participación. Taycan Etcibasi marcó el gol decisivo en el minuto 6.
La Premier League International Cup, en disputa desde la 2014/15, es uno de los torneos juveniles más prestigiosos de Europa; en esta edición participaron 16 equipos ingleses y 16 internacionales.
Fecha
Concurso
Partido
16 de mayo
Bundesliga
Werder Bremen vs. BVB
18 de julio
Partido amistoso
Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
29 de julio
Partido amistoso
Cerezo Osaka vs. BVB
1 de agosto
Partido amistoso
FC Tokio vs. BVB