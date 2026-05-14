El director deportivo del BVB, Ole Book, confirmó el interés del Borussia Dortmund en Kennet Eichhorn, joven centrocampista del Hertha.

«Tiene creatividad, lo conocemos y nos gusta. Como a muchos otros clubes, veremos qué pasa», declaró Book en una sesión de entrenamiento abierta al público.

En los últimos meses se ha informado varias veces sobre el interés del Dortmund, que aparece como destino más probable para el joven de 16 años. Según Bild, el BVB tendría «las mejores posibilidades» de ficharlo tras una reunión entre Book y el jugador.

Antes, Sport Bild indicaba que al jugador no le convencía del todo el estilo de juego del BVB bajo Niko Kovac, por lo que valoraba otras opciones como Bayer Leverkusen o RB Leipzig.

En el Bayern, interesado también, hay división interna sobre su fichaje, aunque valoran sus cualidades como internacional sub-17.

También el Manchester City se ha sumado a la puja: según Sky, Pep Guardiola admira a Eichhorn y desea ficharlo.