BVB, noticias y rumores: la UEFA anuncia la sanción impuesta a Nico Schlotterbeck tras una extraña tarjeta roja

La amarga eliminación del Borussia Dortmund de la Liga de Campeones ante el Atalanta de Bérgamo en los octavos de final tiene consecuencias. Tras la turbulenta derrota por 1-4 a finales de febrero en Bérgamo, la UEFA ha impuesto ahora varias sanciones al BVB y a su afición, y ha fijado la sanción para Nico Schlotterbeck.

El defensa central ha sido sancionado con un partido de suspensión en una competición de la UEFA por «conducta antideportiva». De este modo, se aplica el reglamento oficial: un jugador o un oficial queda «automáticamente sancionado para el siguiente partido de una competición de clubes de la UEFA». Por lo tanto, queda descartada la posibilidad de que se revoque la sanción.

Lo más llamativo: Schlotterbeck vio la tarjeta roja desde el banquillo, sin motivo aparente para muchos. Su propia versión a través de Instagram fue clara: «Después de que, según me pareció, diez jugadores del Atalanta se levantaran a la vez y se quejaran en voz alta, me levanté». Añadió: «Les dije que se volvieran a sentar. Eso fue todo. Sin insultos, sin faltas de respeto ni nada por el estilo».

Hasta hoy, la escena sigue causando asombro. Incluso después del partido, la decisión le resultaba inexplicable: «El árbitro no supo explicarme por qué me sacó la tarjeta roja, ni siquiera después del partido». Los acontecimientos que rodearon la expulsión tuvieron lugar en la agitada fase final del partido.

Manuel Gräfe ofreció posteriormente una posible explicación. El exárbitro de la Bundesliga declaró a Bild: «Si además entra en la zona de revisión de forma confrontativa y agresiva, o en la zona técnica del equipo contrario o en el terreno de juego, hay que expulsarlo del campo rápidamente».

Además de la sanción a Schlotterbeck, también se sancionó al club. La UEFA dictó una amonestación por conducta antideportiva del equipo. Además, el Dortmund debe pagar 13 000 euros por los daños causados en el estadio y debe acordar con el Atalanta la reparación de otros daños causados por los aficionados. Por los disturbios de los espectadores se impuso además una multa de 5000 euros.