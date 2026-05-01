BVB, noticias y rumores: ¿El futuro ‘10’? Solo falta un detalle para que el Borussia Dortmund cierre un fichaje clave

El entrenador del BVB, Niko Kovac, deberá mostrar su creatividad para el penúltimo partido fuera de casa, el domingo ante el Borussia Mönchengladbach (17:30 h, DAZN). A las bajas de Niklas Süle, Emre Can y Felix Nmecha se suma Ramy Bensebaini, lesionado del pie.

Además, Yan Couto y Jobe Bellingham se perdieron las sesiones del miércoles y jueves por enfermedad, aunque Kovac confía en que estarán listos para el fin de semana.

Mejor le va a Karim Adeyemi, que el jueves «participó parcialmente» y está «por buen camino». Sobre la posibilidad de renovar el contrato del jugador de 24 años, Kovac no dio «ninguna información»: «Primero tiene que ponerse en forma y luego ya veremos qué pasa».

Sobre el internacional Felix Nmecha, aún lesionado, Kovac avisa que solo volverá si el equipo lo necesita: «Podría no alinearlo, pues tiene la calidad para estar en el Mundial aunque no juegue en la Bundesliga».

Para cubrir las ausencias, Kovac podría recurrir a los jóvenes Samuele Inacio y Luca Reggiani: «Antes de la temporada no estaban en los planes, pero en los entrenamientos han demostrado mucha calidad», explicó.

En el duelo entre los dos Borussia, que el técnico de 54 años califica como un «duelo de prestigio», quiere mantener la «probablemente mejor primera parte de la temporada», mostrada ante el SC Friburgo.

(SID)