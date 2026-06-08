BVB, noticias y rumores: ¡Confusión en torno a Yan Couto! Un nuevo informe desmiente los rumores sobre el interés de Italia

Más noticias y rumores sobre el BVB:
- Una leyenda del BVB, consternada por las supuestas exigencias de Eichhorn
- El BVB aún tendría opciones con la estrella de la Bundesliga
- Además, ha surgido un nuevo pretendiente por Guirassy.
Más noticias y rumores sobre el BVB:
Según las últimas informaciones, el lateral del Dortmund Yan Couto ha despertado el interés del Como 1907, cuarto clasificado de la Serie A, que ya habría iniciado las primeras negociaciones con el brasileño.
Según Bild, aún no hay contacto directo con el jugador ni con el BVB; solo existe un interés inicial. Aunque su temporada fue discreta, el defensa no saldrá barato: Dortmund pide entre 20 y 25 millones de euros para evitar pérdidas.
Además, su futuro depende de la situación en el lateral derecho del BVB: Julian Ryerson, su competidor, podría fichar por el Manchester United.
Si el noruego brilla en el próximo Mundial y se marcha, el BVB no querrá desprenderse de Couto. Además, el jugador tiene contrato en Dortmund hasta 2030 con un salario anual de unos cinco millones de euros, lo que obligaría al ambicioso Como, dirigido por Cesc Fàbregas, a realizar un importante esfuerzo económico.
El Borussia Dortmund pierde a una de las jóvenes promesas más codiciadas, que rechaza al BVB y opta por la Premier League.
El Brighton & Hove Albion ha cerrado el fichaje del delantero nigeriano de 18 años Zadok Yohanna, a la espera de las últimas autorizaciones, y le ha ofrecido un contrato hasta 2031. Para el AIK Solna sueco, la operación supone una salida récord: The Athletic habla de casi 25 millones de euros, mientras que Sky cifra el traspaso en 28 millones fijos más otros dos en variables.
Llegado en 2025 desde la Ikon Allah Football Academy de Nigeria, en 18 partidos con el AIK marcó cinco goles y dio cuatro asistencias, lo que evidenció su enorme potencial.
Según Sky, BVB, RB Leipzig y Bayer Leverkusen también lo seguían, pero la solidez financiera de los ingleses les dio la victoria.
|Jugador
|Posición
|Vendido a
|Año
|Fichaje
|Ousmane Dembélé
|Delantero
|FC Barcelona
|2017
|148 millones de euros
|Jude Bellingham
|Centrocampista
|Real Madrid
|2023
|127 millones de euros
|Jadon Sancho
|Delantero
|Manchester United
|2022
|85 millones de euros
|Christian Pulisic
|Delantero
|Chelsea FC
|2018
|64 millones de euros
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Delantero
|Arsenal
|2023
|63,75 millones de euros