¿Bunny Shaw al Chelsea? El Manchester City está «cerca» de cerrar un nuevo contrato con la delantera, cuyo contrato ha expirado, en medio del interés de sus rivales de la WSL
Informe: El Chelsea busca el traspaso gratuito de Shaw.
El Manchester City está teniendo una temporada excepcional y va camino de conseguir su primer título de la WSL desde 2016, con ocho puntos de ventaja en lo más alto de la tabla y solo seis partidos por disputar. Sin embargo, el futuro incierto de Shaw es motivo de gran preocupación, ya que la internacional jamaicana ha reafirmado su estatus como una de las mejores del mundo con 15 goles en 16 partidos de liga esta temporada.
Si Shaw no renueva su contrato con el Manchester City, que expira en unos meses, The Times informó el miércoles que el Chelsea era el principal candidato para ficharla, ya que los Blues le ofrecían más dinero que su actual club.
Shaw ahora está «cerca» de un nuevo acuerdo tras una saga poco habitual.
Es sorprendente que la situación de Shaw haya llegado a este punto. El City ha sabido renovar muy bien los contratos de sus jugadores clave en los últimos años, atándolos pronto para evitar situaciones difíciles como esta y reducir las posibilidades de perder a figuras importantes. Shaw nunca ha dicho nada malo sobre su etapa en Manchester, por lo que, en estos momentos, no está claro qué ha podido provocar un avance tan lento en las negociaciones sobre un nuevo contrato.
Sin embargo, Andree Jeglertz, entrenador del City, había confirmado a principios de temporada que se estaban llevando a cabo negociaciones sobre un contrato y, solo un día después de que surgieran los rumores sobre el Chelsea, The Guardian informó el jueves que Shaw estaba «cerca» de acordar un nuevo contrato en Manchester. El informe indicaba que las conversaciones entre ambas partes habían «avanzado positivamente» en las últimas semanas y, aunque aún quedan por pulir «los detalles», el City tiene «confianza» en que su delantero estrella firmará un nuevo contrato.
Perder a Shaw ante un rival de la WSL sería un duro golpe para el Manchester City.
Es difícil exagerar lo duro que sería para el City perder a Shaw y, por lo tanto, lo positiva que es esta noticia para el club. Su importancia para el equipo queda patente en las cifras: 108 goles marcados en 128 partidos en todas las competiciones desde que se incorporó al Cityzens en 2020. Cabe destacar que, cuando el club no logró cruzar la línea de meta en la carrera por el título de la WSL 2023-24, la ausencia de Shaw por lesión fue una de las principales razones por las que no lo consiguió. Y eso sin tener en cuenta todo el trabajo que la jugadora de 29 años realiza para este equipo fuera del área, tanto en defensa como en la construcción del juego ofensivo.
Perderla a favor de un rival de la liga sería aún más devastador. El City ha decepcionado en la WSL en los últimos tiempos, como lo demuestra la espera de 10 años para conseguir un segundo título, pero ha logrado avances significativos esta temporada a la hora de recuperar terreno. Sin embargo, ver a Shaw marcharse al Chelsea, y especialmente si se debe a una inversión inferior a la de sus rivales, plantearía serias dudas sobre la capacidad del equipo para seguir adelante a partir de aquí. Afortunadamente para el City, todo apunta a que no será así.
Por qué un delantero estrella como Shaw es justo lo que necesita el Chelsea
Para el Chelsea, por otro lado, cerrar un acuerdo por un jugador como Shaw sería muy importante. Los Blues han carecido de precisión en el último tercio del campo esta temporada, y ningún equipo de la WSL ha tenido un rendimiento más bajo frente a la portería. El club londinense ha marcado 29 goles, a pesar de que la estadística de goles esperados era de 33,77. El West Ham, tercero por la cola, es el siguiente en la lista, aunque con una diferencia negativa de 2,66, frente a los 4,77 del Chelsea.
El Chelsea también tiene muchas delanteras que terminan contrato este verano, por lo que no es de extrañar que parezca estar buscando una delantera en el mercado. Sam Kerr, Catarina Macario y Aggie Beever-Jones están en los últimos meses de sus contratos con el Chelsea, y Macario parece la más probable en marcharse, dado que, cuando está en forma, no ha tenido el papel habitual que cabría esperar esta temporada. También hay mucho interés en la estrella estadounidense, y lo más probable es que se traslade a Estados Unidos.
Sin embargo, si Shaw renueva con el Manchester City, el Chelsea tendrá que centrar su atención en otros lugares, y seguramente surgirán rumores sobre posibles nuevos objetivos a medida que se acerque la ventana de fichajes de este verano.
