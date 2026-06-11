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Bukayo Saka, autor de siete goles, admite que debe mejorar y toma como ejemplo a Mohamed Salah, leyenda del Liverpool, para seguir creciendo como jugador del Arsenal campeón
¿Debe Saka marcar más goles?
El canterano de Hale End marcó siete goles en la máxima categoría del fútbol inglés durante la temporada 2025-26, en la que el Arsenal puso fin a 22 años sin título. Antes había anotado seis, tras su récord personal de 16 tantos en la 2023-24.
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A Saka le aconsejaron que tomara como modelo a Salah, el ídolo del Liverpool
Al preguntársele si ese es un aspecto en el que Saka debe mejorar, la exestrella de los Tres Leones Waddle —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con NewBettingSites.uk— afirmó: «Sí, obviamente, por la cantidad de balones que recibe y por el talento que tiene. Sabemos que prefiere entrar con la izquierda. En los últimos años he sido crítico y he dicho que debe mejorar la derecha, ir por fuera y centrar sin miedo. Pero cuando tienes habilidad y sabes superar a un defensa, tu movimiento natural es entrar por dentro.
«Pero ahora, frente a equipos que se encierran, debe mejorar ese recurso. Ahora los rivales se encierran y no le dejan espacio. Por eso, cuando juega en el Arsenal, muchos equipos se repliegan, cierran el campo y le obligan a centrar o pasar. Ha tenido lesiones este año, pero debe añadir ese recurso a su juego.
Debe aprender a entrar al área desde la izquierda. En vez de esperar como Gyokeres o Havertz, debe llegar al segundo palo y así marcará más goles.
Si tuviera que poner un ejemplo de jugador similar, diría Mo Salah: marca goles y se arriesga. Quizá no trabaje tanto en defensa como Saka, pero cuando Liverpool tiene el balón él siempre está ahí, listo para rematar a puerta vacía o para entrar con izquierda y disparar sin miedo. Debería tomar nota de eso, aunque el estilo del Arsenal es algo distinto al del Liverpool».
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¿Debería haber sido Bowen el suplente de Saka en la selección inglesa para el Mundial?
Si está en forma, Saka ocupará la banda derecha de Inglaterra en el Mundial 2026. Su compañero de club, Noni Madueke, será su suplente a pesar de haber marcado solo tres goles en la Premier y de ser habitualmente reserva con Mikel Arteta.
Jarrod Bowen, capitán del West Ham, ha marcado 38 goles en las últimas tres temporadas en la máxima categoría. Al preguntarle si le sorprende que Madueke haya sido elegido por delante de una figura emblemática del London Stadium, Waddle añadió: «Jarrod Bowen te da goles. Lo ha demostrado en las últimas dos o tres temporadas en el West Ham.
El West Ham descendió, pero Bowen ha sido constante en la derecha; recuerda un poco a Mo Salah por su capacidad goleadora.
«Bowen podría haber entrado si Saka no rinde y habría aportado goles. Es una pena que no fuera al menos suplente».
¿Será titular Saka con Inglaterra en el primer partido del Mundial contra Croacia?
La selección inglesa sigue sus preparativos para el Mundial y Thomas Tuchel evalúa a todos los jugadores. El 17 de junio anunciará su once titular para el partido inaugural contra Croacia.
Saka, quien ya ha portado el brazalete del Arsenal, debería ser titular y tendrá la misión de asistir a Harry Kane, además de anotar él mismo. Suma 14 goles en 49 partidos con la absoluta.