¡Buenas noticias para España! Lamine Yamal YA entrena sobre césped y acelera su recuperación para el Mundial 2026

Según Cadena SER, Yamal ha vuelto a entrenar sobre césped mientras sigue recuperándose de su lesión en el Barcelona. El joven ya hace ejercicios individuales en el campo tras su trabajo en el gimnasio. Sufrió un desgarro parcial del bíceps femoral de la pierna izquierda el 22 de abril.

El club escogió tratamiento conservador en vez de cirugía. Aunque no jugará más en La Liga este curso, su vuelta al césped ilusiona a jugador y selección española de cara al Mundial.