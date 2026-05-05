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¡Buenas noticias para España! Lamine Yamal YA entrena sobre césped y acelera su recuperación para el Mundial 2026
Yamal reanuda el trabajo de campo en la recuperación de Barcelona.
Según Cadena SER, Yamal ha vuelto a entrenar sobre césped mientras sigue recuperándose de su lesión en el Barcelona. El joven ya hace ejercicios individuales en el campo tras su trabajo en el gimnasio. Sufrió un desgarro parcial del bíceps femoral de la pierna izquierda el 22 de abril.
El club escogió tratamiento conservador en vez de cirugía. Aunque no jugará más en La Liga este curso, su vuelta al césped ilusiona a jugador y selección española de cara al Mundial.
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El seleccionador de España expone sus planes
De la Fuente ha dejado claro que Yamal sigue siendo una pieza clave en los planes de la selección española si recibe el alta médica a tiempo para el torneo. Sobre las jugadoras que sufrieron lesiones al final de la temporada, añadió: «Son muy importantes; sabemos su impacto en los partidos. No es lo mismo la fase de grupos que los dieciseisavos, octavos o cuartos. Analizaremos cada caso, pues nuestro objetivo es llegar a la final del 19 de julio».
Lecciones del ejemplo de Olmo
De la Fuente citó a Dani Olmo en la Euro 2024 para justificar su paciencia con jugadores lesionados antes de grandes torneos.
«Llegó a la concentración de la Eurocopa 2024 casi lesionado, lo cual es impredecible», admitió el seleccionador. «Estuvimos a punto de dejarlo fuera, y luego Dani Olmo demostró ser un jugador clave en el torneo».
El seleccionador español añadió: «Fue nuestro máximo goleador, dio el pase a Mikel Merino y sacó un balón de la línea contra Alemania. Podría haberse ido a casa por su problema de pantorrilla, pero decidimos esperar y funcionó».
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Carrera de recuperación previa a la Copa del Mundo
Yamal seguirá con sesiones individuales y rehabilitación en las próximas semanas, bajo la supervisión del equipo médico del Barcelona. Aunque se perderá el final de la temporada, el objetivo es que llegue en óptimas condiciones para sumarse a la selección española en el torneo de Norteamérica. Su regreso al césped es un paso alentador.