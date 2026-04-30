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Buenas noticias para el Manchester United: la lesión de Matheus Cunha no es grave, justo antes del gran partido contra el Liverpool
Cunha vuelve a Carrington
Los Red Devils celebraron la vuelta de Cunha al entrenamiento del jueves en Carrington. El exjugador del Wolverhampton se perdió la victoria 2-1 ante el Brentford el lunes por una lesión en el flexor de la cadera, pero su regreso al campo indica que podría estar listo para este fin de semana.
El equipo de Michael Carrick se prepara para uno de los partidos más importantes del calendario, y contar con su influyente ‘10’ sería un gran impulso. El brasileño ha estado en buena forma este año, y su regreso a los entrenamientos llega en el momento perfecto, cuando el United busca afianzar su puesto entre los cinco primeros de la Premier League y clasificarse para la Liga de Campeones.
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En busca de la Liga de Campeones
Tras la ajustada victoria sobre el Brentford, gracias a los goles de Casemiro y Benjamin Sesko, al club solo le faltan dos puntos en los cuatro partidos ligueros que quedan para asegurar su plaza en la máxima competición europea.
Cunha ha sido clave, especialmente con su gol de la victoria ante el Chelsea en Stamford Bridge. Ya lleva ocho tantos en la Premier y ha participado en cuatro goles en sus últimas seis apariciones ligueras, lo que destaca su importancia en el esquema de Carrick.
El reto del Liverpool
El partido del domingo contra el Liverpool de Arne Slot ofrece al United la oportunidad de lograr algo inusual: completar su primer doblete liguero ante los de Merseyside desde 2016, tras ganar en Anfield en octubre. La temporada alcanza su punto álgido y ambos equipos se juegan mucho.
Carrick ya había restado importancia a la gravedad de la lesión de Cunha, y ahora parece que acertó: tras ver el partido contra el Brentford desde la grada, el delantero se reincorporó al grupo el jueves y probablemente viajará para medirse al rival más antiguo del United.
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Carrick está listo para dar nuevas noticias
El entrenador del United comparecerá ante los medios el viernes por la tarde para informar sobre la condición física de varios jugadores clave. Se espera que Carrick aclare si Cunha será titular o ingresará desde el banco contra el Liverpool.
Tras la firma de Kobbie Mainoo, que renovó esta semana hasta 2031, el optimismo vuelve a reinar en la mitad roja de Mánchester. La recuperación de Cunha refuerza la confianza en que el United puede cerrar la temporada con buen pie.