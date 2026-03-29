Al parecer, Manuel Neuer ha vuelto al FC Bayern de Múnich tras recuperarse de su lesión en la pantorrilla. Así lo informa el diario *Bild*. Según esta información, el jugador de 40 años vuelve a estar disponible para el campeón alemán a partir de ahora, por lo que podrá jugar en los dos esperados partidos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.
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Buenas noticias para el FC Bayern: su estrella vuelve a estar en forma antes de los duelos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid
Sin embargo, según estas informaciones, Neuer volvería a ser una opción para el partido de prueba del Real Madrid el 4 de abril en la Bundesliga contra el SC Friburgo. Tres días después tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el primer enfrentamiento contra el equipo más laureado de la Champions League. El partido de vuelta se disputará una semana más tarde en Múnich.
Neuer sufrió una rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda hace tres semanas, durante la victoria por 4-1 contra el Borussia Mönchengladbach. Ya a mediados de febrero había sufrido la misma lesión en el partido de liga contra el Werder Bremen y tuvo que estar varias semanas de baja. Durante ese tiempo le sustituyó Jonas Urbig y, en el partido contra el Bayer Leverkusen, también Sven Ulreich.
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El futuro de Neuer sigue sin estar claro más allá de esta temporada
Según el informe, Urbig podría volver a ocupar la portería en el duelo de la Bundesliga contra el FC St. Pauli, ya que, debido a la gestión de la carga de trabajo, se podría conceder a Neuer un descanso entre los dos partidos contra el Real Madrid.
Por el momento, sigue sin estar claro si Manuel Neuer seguirá bajo los palos del FC Bayern la próxima temporada. El contrato del portero expira al final de la temporada y aún no ha decidido si lo renovará o si pondrá fin a su carrera. A mediados de abril está previsto que se mantengan conversaciones con la directiva del club muniqués. La última vez que Neuer renovó su contrato fue en febrero de 2025, hasta junio de 2026.
La temporada 25/26 de Manuel Neuer:
Partidos 29 Minutos jugados 2520 Goles encajados 27 Partidos sin encajar goles 10