Bryan Mbeumo ofrece su sincera opinión sobre JJ Gabriel tras entrenar con la joven promesa del Manchester United

Mbeumo es el último jugador habitual del primer equipo en opinar sobre el desarrollo de Gabriel. En una entrevista con Zack En Roue Libre, a través de Metro Sport, Mbeumo dijo: «Es fuerte, el pequeño es fuerte. Sí, es fuerte, es realmente especial, francamente... Creo que tiene 15 años. Da la sensación de que es un niño pequeño, pero entrena bastante con nosotros y, en realidad, se nota que el pequeño tiene algo especial».

Añadió que lo que hace Gabriel parece «fácil» a pesar de no jugar con su propia generación: «En realidad es una especie de extremo, es un regateador e incluso delante del área, sigo pensando que es bueno, sinceramente».