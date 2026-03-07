Getty
Bruno Fernandes y Harry Maguire celebran tras ver cómo su excompañero en el Manchester United Juan Mata marca un impresionante gol de falta
La victoria de Mata: el apoyo de sus antiguos compañeros de equipo
Mata, de 37 años, se preparaba para lanzar un tiro libre durante el partido de su equipo, el Melbourne Victory, contra el Sydney FC, mientras sus antiguos compañeros del United veían el partido en una pantalla gigante. A pesar de la distancia entre Manchester y la liga australiana, el vínculo entre los jugadores sigue siendo fuerte, y Fernandes y Maguire siguen la carrera del centrocampista después de haber jugado junto a él durante varias temporadas en la Premier League inglesa.instagram/brunofernandes8
Las estrellas del Old Trafford reaccionan ante la magia de Mata
Mientras Mata se preparaba para lanzar el tiro libre en el minuto 34 del partido, el actual capitán del United, Fernandes, sacó su teléfono para grabar el momento. En un vídeo compartido en las redes sociales, se puede escuchar a Maguire preguntando: «¿Por encima de la barrera?», a lo que Fernandes respondió con confianza: «Sí, claro. Tiene que hacerlo».
La predicción resultó acertada, ya que Mata lanzó un tiro con efecto hacia la esquina superior, lo que provocó escenas de júbilo en Inglaterra. Mientras Fernandes gritaba de alegría, Maguire exclamó: «¡Dios mío!».
El centrocampista portugués destacó más tarde la confianza que tenía en la habilidad de su amigo, afirmando: «La confianza que tengo en este tipo, grabando en directo».instagram/brunofernandes8
Homenajes de antiguos compañeros de equipo
Tras el impresionante gol, Fernandes compartió el vídeo con sus seguidores en Instagram, etiquetando al defensa inglés. Añadió un comentario en el que destacaba lo poco que dudaban de la habilidad de Mata con los tiros a balón parado, escribiendo: «Sabíamos que desde ahí no fallaría, ¿verdad @harrymaguire93?».
Mata fue informado del apoyo de su antiguo club después del partido y expresó su alegría por la duradera amistad. Radiante, el veterano dijo: «Los quiero y me alegro de que sigan nuestros partidos. ¡Espero que en el próximo partido Bruno pueda marcar un gol similar!». La etapa de Mata en el United terminó en 2022, después de acumular 285 partidos, 51 goles y 44 asistencias durante ocho años.
El impacto de la A-League y los aficionados de todo el mundo
Desde que dejó el Teatro de los Sueños, Mata ha jugado en el Galatasaray, el Vissel Kobe y el Western Sydney Wanderers antes de encontrar su hogar actual en el Melbourne Victory. Su popularidad va más allá de Manchester, y su antiguo compañero en el Galatasaray, Dries Mertens, viajó recientemente a Australia expresamente para ver al español en acción desde las gradas.
A pesar de la brillantez de Mata, que puso a su equipo 1-0 por delante, el Melbourne Victory no pudo asegurar la victoria, ya que el partido contra el Sydney terminó en empate 2-2. No obstante, el ganador de la Copa del Mundo sigue desafiando su edad, contribuyendo con cuatro goles y diez asistencias en veinte partidos esta temporada, mientras continúa su trayectoria futbolística por todo el mundo.
