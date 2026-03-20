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Bruno Fernandes tacha a Amad de «jugador de poca monta» tras enfadarse con el VAR por ignorar una petición de penalti del Manchester United apenas unos SEGUNDOS antes del gol del Bournemouth
La ira de Fernandes
El United empató con los Cherries el viernes por la noche en un partido que acabó siendo polémico. El equipo de Michael Carrick marcó su primer gol de la noche desde el punto de penalti tras una falta sobre Matheus Cunha en el área, que Fernandes transformó desde los 11 metros. Sin embargo, minutos después, al United le fue denegado un segundo penalti cuando Amad fue derribado por Adrien Truffert. Mientras el árbitro dejaba seguir el juego, los Cherries lanzaron un contraataque y marcaron el empate por medio de Ryan Christie.
Bruno se sacudió el polvo, a pesar de su enfado, para forzar un gol en propia puerta de James Hill y devolver la ventaja al United, pero acabó furioso por la concesión de un segundo penalti en el partido, después de que Harry Maguire empujara a Evanilson dentro del área. Maguire fue expulsado y Junior Kroupi marcó, aunque la falta de Maguire se parecía notablemente a la supuesta infracción de Truffert.
- AFP
Bruno está furioso
Fernandes ha dejado claro que cree que la estatura de Amad le ha perjudicado, dado que es un jugador de baja estatura, y ha pedido a los árbitros que brinden un mayor apoyo a los jugadores de menor estatura.
En declaraciones a los periodistas tras el partido, la estrella portuguesa dijo: «Decepcionado porque hicimos lo suficiente para llevarnos los tres puntos. Tuvimos que terminar sufriendo mucho e intentando no encajar. Frustración hacia nosotros mismos porque podríamos haber llegado al 2-0 y, a partir de ahí, encajamos otro gol. No nos piten un penalti y luego nos piten uno en contra en una situación idéntica a la de Amad: uno es penalti y el otro no. Sé que es difícil para el árbitro pitar dos penaltis a favor del mismo equipo en un partido, pero no entiendo por qué el VAR no interviene en esa situación o en la de Harry [Maguire], porque o bien uno es penalti y el otro también, o bien ninguno lo es.
«Amad está llegando al punto de disparar y le empujan; se ve que algo le desequilibra por completo. Es frustrante para los jugadores pequeños porque siempre dicen que los jugadores pequeños son blandos y, cuando son los más grandes, acaban cometiendo las faltas. Creo que la otra situación es penalti, pero también creo que la de Amad es penalti y eso podría haber cambiado el partido».
Carrick se hace eco de esos sentimientos
El entrenador Carrick se mostró igualmente desconcertado por la decisión del árbitro de pitar un penalti a favor de los locales tras desestimar la petición de penalti de Amad.
Dijo: «Estoy decepcionado: creamos suficientes ocasiones y tuvimos suficientes oportunidades en el partido. Una gran oportunidad para ponernos 2-0 arriba y nos pitan un penalti y no el otro. En realidad es exactamente lo mismo: un agarre con las dos manos. Él [el árbitro] se equivocó en uno, así que no sé en cuál, pero no nos pita el segundo. Creo que ambos son penaltis y es un momento crucial del partido, y todo acabó en caos después de eso. Un momento crucial y no entiendo cómo se puede pitar uno y no el otro; es una locura.
«Es de lo más obvio que hay: ya has pitado una, así que no pitar la otra... Está claro, si eso es lo que él cree que es penalti para empezar, entonces la segunda también tiene que serlo. No entiendo cómo no se puede pitar eso. Y luego el gol y, después de eso, fue un caos. Me alegré mucho de que, al quedarnos con 10 hombres, aguantáramos el partido y nos lleváramos un punto; eso es muy positivo. Al final, tal y como se desarrolló el partido, se pueden perder esos encuentros, así que nos quedamos con el punto, pero estamos decepcionados por no haber conseguido los tres».
Cuando se le preguntó si había sido demasiado severo expulsar a Maguire, añadió: «Quizá; en ese momento se desató el caos, así que las decisiones pueden ir en diferentes direcciones y él tomó esa decisión. Nos deberían haber pitado un penalti antes; habríamos tenido dos penaltis y entonces eso no habría pasado».
- Getty
¿Y ahora qué?
El United tiene por delante una espera angustiosa hasta su próximo partido, debido al parón internacional. No volverá a jugar hasta el 13 de abril, cuando se enfrentará a un rival potencialmente peligroso, su histórico rival el Leeds United, en Old Trafford. Actualmente ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Premier League y mantendrá esa posición, ya que cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre el Aston Villa, cuarto clasificado.
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