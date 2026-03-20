Bruno Fernandes tacha a Amad de «jugador de poca monta» tras enfadarse con el VAR por ignorar una petición de penalti del Manchester United apenas unos SEGUNDOS antes del gol del Bournemouth

El entrenador Carrick se mostró igualmente desconcertado por la decisión del árbitro de pitar un penalti a favor de los locales tras desestimar la petición de penalti de Amad.

Dijo: «Estoy decepcionado: creamos suficientes ocasiones y tuvimos suficientes oportunidades en el partido. Una gran oportunidad para ponernos 2-0 arriba y nos pitan un penalti y no el otro. En realidad es exactamente lo mismo: un agarre con las dos manos. Él [el árbitro] se equivocó en uno, así que no sé en cuál, pero no nos pita el segundo. Creo que ambos son penaltis y es un momento crucial del partido, y todo acabó en caos después de eso. Un momento crucial y no entiendo cómo se puede pitar uno y no el otro; es una locura.

«Es de lo más obvio que hay: ya has pitado una, así que no pitar la otra... Está claro, si eso es lo que él cree que es penalti para empezar, entonces la segunda también tiene que serlo. No entiendo cómo no se puede pitar eso. Y luego el gol y, después de eso, fue un caos. Me alegré mucho de que, al quedarnos con 10 hombres, aguantáramos el partido y nos lleváramos un punto; eso es muy positivo. Al final, tal y como se desarrolló el partido, se pueden perder esos encuentros, así que nos quedamos con el punto, pero estamos decepcionados por no haber conseguido los tres».

Cuando se le preguntó si había sido demasiado severo expulsar a Maguire, añadió: «Quizá; en ese momento se desató el caos, así que las decisiones pueden ir en diferentes direcciones y él tomó esa decisión. Nos deberían haber pitado un penalti antes; habríamos tenido dos penaltis y entonces eso no habría pasado».