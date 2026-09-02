GOAL
Traducido por
Bruno Fernandes revela que antes era defensa central y afirma que superó en velocidad a su compañero del Manchester United Benjamin Sesko en un entrenamiento
De raíces defensivas a maestro del centro del campo
La Premier League moderna está ampliamente considerada como la competición más exigente desde el punto de vista físico en el fútbol mundial, y exige a deportistas de élite llevar constantemente su cuerpo al límite. Aunque el United depende en gran medida de la creatividad y la brillantez técnica de su capitán, su camino hasta convertirse en uno de los mejores creadores de juego de Europa se forjó en una posición poco probable.
Antes de consolidarse como una prolífica amenaza ofensiva, Fernandes tuvo que apoyarse en su inteligencia futbolística para sobrevivir ante rivales mucho más grandes. El internacional portugués siempre ha mostrado un carácter combativo en Old Trafford, un rasgo que nace directamente de sus años de formación, cuando se desenvolvía en este deporte como un defensa de pequeña estatura.
Recién proclamado Jugador del Año de los Jugadores de la PFA, el capitán del United se sentó para repasar este singular recorrido. En una charla exclusiva con el exdelantero Adebayo Akinfenwa en una edición especial del Beast Mode Podcast, Fernandes arrojó luz sobre sus primeros días en el fútbol y su deseo permanente de ponerse a prueba ante los portentos físicos del fútbol moderno.
- Getty Images Sport
Fernandes revela sus orígenes como defensa central
Reflexionando sobre su evolución, Fernandes explicó cómo el hecho de ser jugador de categorías inferiores le obligó a adaptarse. Reveló que su trayectoria comenzó en realidad en el corazón de la defensa, donde la inteligencia táctica tenía que compensar la falta de físico.
«Empecé mi carrera como central», reveló Fernandes. «Ser el más delgado y el más pequeño me vino bien porque tenía que usar la cabeza para anticiparme al delantero».
Bromeando con el famoso Akinfenwa, conocido por su poderío físico, sobre cómo le habría frenado sobre el césped, la estrella del United añadió: «No te daría espacio para fijarme. Te permitiría tener el balón y luego, cuando te giraras, quizá necesitaría meter una entrada muy fuerte para quitártelo. ¡Si vinieras demasiado rápido hacia mí, eso también podría ser un problema!»
Poniendo a prueba sus límites ante Benjamin Sesko
Esa disposición a enfrentarse a rivales intimidantes nace de su infancia en Portugal. Fernandes atribuyó su valentía a haber jugado al fútbol en la calle contra niños mucho mayores que él y explicó: "De pequeño, en mi época, jugabas mucho en la calle. Yo siempre era de los más pequeños, porque mi hermano me saca cinco años, así que jugaba contra él y sus amigos. Me acostumbré a recibir, pero también a ganar a gente que era más fuerte que yo. Así que nunca tengo miedo de meter la pierna o de entrar en duelos".
Ese espíritu competitivo sigue siendo evidente en la ciudad deportiva de Carrington del United. El capitán compartió una historia sobre cómo se midió con su compañero de equipo de Manchester United Sesko en un esprint, exigiéndose hasta alcanzar una velocidad punta personal récord de 35,5 km/h.
"La temporada pasada, en un entrenamiento, tuve que hacer una carrera de 45,72 metros con Benjamin Sesko", recordó Fernandes. "Yo salí dos pasos antes y él estaba detrás de mí, así que me exigí al máximo y batí mi velocidad punta más alta, que era 35,5. Él llegó a 37 [km/h] y pico al final, por eso me alcanzó al final, pero me sentí muy orgulloso de mí mismo porque Ben es un jugador muy fuerte, muy físico y muy rápido. Pero eso es lo que me gusta en los entrenamientos, medirme con los que sé que son mejores que yo en algo para ponerme a prueba".
Ver el episodio completo
Consulta todos los episodios del pódcast Beast Mode On a través del canal oficial de YouTube.
También puedes escuchar los episodios completos en Spotify.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias