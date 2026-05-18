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Bruno Fernandes, orgulloso, quiere superar a Thierry Henry y Kevin De Bruyne en el último partido de la temporada del Manchester United tras igualar el récord de asistencias de la Premier League
A la altura de Henry y De Bruyne
El recién coronado «Futbolista del Año» de la FWA alcanzó este hito al dar la asistencia a Bryan Mbeumo en la victoria 3-2 del United sobre el Forest. Con 20 asistencias, Fernandes igualó las marcas de Thierry Henry y Kevin De Bruyne, quienes hasta entonces compartían el récord. Tras dos partidos sin aportar goles, el centrocampista admitió que el récord le rondaba la mente.
«Estoy muy orgulloso», declaró tras el partido. «Thierry y Kevin son dos de los mejores de la Premier, y yo me siento agradecido y feliz por lograrlo. Es un gran orgullo».
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Un último esfuerzo para hacer historia contra el Brighton
A una jornada del final de la Premier League, Fernandes puede llegar a 21 asistencias ante el Brighton y quedarse con el récord. Aunque aspira a más, el centrocampista del United ya celebra haber superado sus marcas personales. Su objetivo en la última fecha es afianzar su condición de mejor creador de la liga.
«Ojalá se pueda conseguir», dijo Fernandes sobre la posibilidad de alcanzar la 21.ª asistencia. «Pero si no ocurre, ya estoy muy contento porque nunca había dado 20 asistencias en la Premier League. Tampoco había dado 19, así que, aunque acabara con 19, estaría muy contento».
La lucha mental por el récord
Fernandes admitió que, a medida que se acercaba el hito, resultaba difícil ignorar las estadísticas, aunque insistió en que eso no había cambiado su forma de jugar. Aunque sus compañeros habían desperdiciado varias ocasiones que él mismo había creado al principio del partido contra el Forest, el remate certero de Mbeumo le valió finalmente su vigésima asistencia. El jugador de 29 años expresó más satisfacción que alivio por lograrlo.
«No estoy aliviado, sino muy feliz y orgulloso. Cuando te acercas a esa cifra, piensas mucho, pero no cambia mi forma de jugar: estoy para ayudar a mis compañeros a marcar», explicó el internacional portugués.
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Reconocer el mérito de los finalistas
A pesar de los elogios individuales, Fernandes destacó la labor de sus compañeros, especialmente la calidad en el remate de Mbeumo, sin la cual el récord habría sido inalcanzable. Para el capitán del United, el éxito del equipo y los goles son más importantes que sus propias estadísticas.
«Estoy más agradecido por su reacción que por la mía; quería que Bryan celebrara su gol. No todo debe girar en torno a mí: lo importante es marcar», añadió. «Todo el mérito es de Bryan, porque si él no hubiera metido el balón en la red, mi récord no existiría. Estos récords solo se logran si tus compañeros hacen las cosas tan bien como tú».