Getty Images Sport
Bruno Fernandes, nombrado mejor jugador de la temporada por Gary Lineker, mientras que el exdelantero de Inglaterra solo menciona a DOS rivales que pueden superar al capitán del Manchester United en la lucha por el máximo galardón
El resurgimiento de Fernandes tras recuperarse de una lesión.
El resultado mantiene vivo el increíble comienzo de Carrick como entrenador interino, con el legendario centrocampista ganando seis de sus primeros siete partidos. Mientras tanto, Fernandes continuó con su buen estado de forma tras recuperarse de una inusual lesión que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante tres partidos en Navidad, con otra impresionante actuación contra el Palace. Con siete goles y 13 asistencias en su haber en la máxima categoría esta temporada, Fernandes solo está por detrás de Erling Haaland en cuanto a contribución total a los goles. Gary Lineker ha dado su apoyo al capitán del Manchester United en la carrera por los honores de final de temporada de la Premier League.
- Getty Images Sport
Lineker elige al ganador del primer premio.
En el podcast The Rest Is Football, Lineker elogió sin reservas al capitán del United, sugiriendo que actualmente es el favorito para los premios individuales de la división. Lineker afirmó: «Lo ves en la banda izquierda, lo ves en la banda derecha... ¡qué cerebro! Para mí, es el jugador de la temporada. Sé que probablemente se lo darán a alguien que vaya a ganar algo. Para mí, probablemente sea él o tal vez Declan Rice si el Arsenal sigue adelante y consigue el título».
El exdelantero de Inglaterra reconoció que, aunque el éxito del equipo suele dictar a quién se otorgan los premios, no se puede ignorar la brillantez individual de Fernandes. Lineker añadió: «Supongo que el único otro candidato, si volviera y empezara a marcar todos los goles y le diera el título al City, podría ser Erling Haaland de nuevo. Pero, por ahora, para mí, por lo que ha hecho esta temporada... y siguió siendo el jugador más destacado incluso cuando pasaron por una mala racha y lo pasaron realmente mal con Rubén Amorim. Creo que tiene una gran inteligencia futbolística y una técnica increíble. ¡Qué jugador, qué jugador!».
Elogios de Micah Richards
El exdefensa del Manchester City Micah Richards se sumó a los elogios, destacando la inteligencia y la visión espacial que Fernandes aporta al campo. Richards señaló que, aunque el equipo parecía fuera de ritmo al principio del partido contra el Palace, la intervención del capitán cambió la dinámica. Explicó: «Estábamos bastante lentos. No creo que pensaran que podían simplemente aparecer, pero sus pases eran lentos. Pero cuando Bruno Fernandes se hace con el control del partido... hablamos de espacios y de dónde va, es muy inteligente».
Richards continuó detallando los movimientos tácticos específicos que hacen que Fernandes sea tan difícil de marcar durante las fases de transición del juego. Dijo: «Cuando centra, se coloca en el canal interior izquierdo. No se limita a ir por el centro, ve dónde está todo el mundo, siempre utiliza a su lateral o a su extremo y luego ellos le devuelven el balón, donde tiene tiempo para centrar. Si te fijas en su posicionamiento, siempre está escaneando el campo, buscando los mejores lugares donde estar, donde puede influir en el juego».
- Getty Images Sport
Mirando hacia Newcastle
El United afronta un rápido cambio de rumbo, ya que el miércoles por la noche viajará a St. James' Park para enfrentarse al Newcastle. El choque será otra prueba importante para Carrick, que busca mantener el impulso. Aunque el Arsenal y el Manchester City pueden estar demasiado lejos en la lucha por el título, el United sabe que no puede permitirse ningún tropiezo si quiere asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones. Para Fernandes, es otra oportunidad de alejarse aún más en la carrera por los galardones individuales, tras haberse consolidado como el eje creativo de la liga.
