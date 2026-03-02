Bruno Fernandes, nombrado mejor jugador de la temporada por Gary Lineker, mientras que el exdelantero de Inglaterra solo menciona a DOS rivales que pueden superar al capitán del Manchester United en la lucha por el máximo galardón

En el podcast The Rest Is Football, Lineker elogió sin reservas al capitán del United, sugiriendo que actualmente es el favorito para los premios individuales de la división. Lineker afirmó: «Lo ves en la banda izquierda, lo ves en la banda derecha... ¡qué cerebro! Para mí, es el jugador de la temporada. Sé que probablemente se lo darán a alguien que vaya a ganar algo. Para mí, probablemente sea él o tal vez Declan Rice si el Arsenal sigue adelante y consigue el título».

El exdelantero de Inglaterra reconoció que, aunque el éxito del equipo suele dictar a quién se otorgan los premios, no se puede ignorar la brillantez individual de Fernandes. Lineker añadió: «Supongo que el único otro candidato, si volviera y empezara a marcar todos los goles y le diera el título al City, podría ser Erling Haaland de nuevo. Pero, por ahora, para mí, por lo que ha hecho esta temporada... y siguió siendo el jugador más destacado incluso cuando pasaron por una mala racha y lo pasaron realmente mal con Rubén Amorim. Creo que tiene una gran inteligencia futbolística y una técnica increíble. ¡Qué jugador, qué jugador!».