Bruno Fernandes, furioso, imita a José Mourinho tras la expulsión de su compañero Lisandro Martínez en la derrota ante el Leeds

Tras el pitido final, el centrocampista portugués mostró su molestia por la falta de coherencia del arbitraje. Su postura recordó a la icónica entrevista de Mourinho en 2014 tras perder contra el Aston Villa, cuando el entonces técnico del Chelsea declaró: «Prefiero no hablar. Si hablo, me meto en un buen lío. Y no quiero líos».

Al ser entrevistado por Sky Sports sobre la roja a Martínez y la explicación arbitral, Fernandes zanjó: «No hablaré del árbitro; si lo hago, tendré problemas porque las reglas parecen distintas para todos. Se nota en las amarillas, así que mejor callar».