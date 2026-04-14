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Bruno Fernandes, furioso, imita a José Mourinho tras la expulsión de su compañero Lisandro Martínez en la derrota ante el Leeds
El United, con diez jugadores, cae ante el Leeds
El Leeds ganó 2-1 en Old Trafford por primera vez desde 1981, gracias a un doblete de Noah Okafor. Fernandes asistió a Casemiro para recortar distancias, pero el Leeds se llevó los tres puntos. El partido se empañó cuando el árbitro Tierney expulsó a Martínez por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin, dejando al United con diez jugadores casi toda la segunda parte.
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Fernandes se niega a hablar sobre el árbitro
Tras el pitido final, el centrocampista portugués mostró su molestia por la falta de coherencia del arbitraje. Su postura recordó a la icónica entrevista de Mourinho en 2014 tras perder contra el Aston Villa, cuando el entonces técnico del Chelsea declaró: «Prefiero no hablar. Si hablo, me meto en un buen lío. Y no quiero líos».
Al ser entrevistado por Sky Sports sobre la roja a Martínez y la explicación arbitral, Fernandes zanjó: «No hablaré del árbitro; si lo hago, tendré problemas porque las reglas parecen distintas para todos. Se nota en las amarillas, así que mejor callar».
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Un historial de arbitrajes conflictivos
Tierney ha dirigido 21 partidos de la Premier League con los Red Devils, pero su actuación en Old Trafford genera controversia. La derrota ante el Leeds se suma a las anteriores contra Arsenal y Manchester City en la 2023-24, por lo que el equipo ha perdido sus últimos tres partidos en casa con este árbitro. Sin embargo, la expulsión de Martínez fue la primera tarjeta roja directa que Tierney mostró a un jugador del United.
Crisis defensiva de cara al viaje a Londres
El United visitará el sábado Stamford Bridge sin Martínez, sancionado, y podría perderse también los duelos ante Brentford y Liverpool. El equipo de Michael Carrick tiene siete puntos de ventaja sobre los Blues, sexto, pero debe reajustar urgente su defensa para defender el tercer puesto. Con cinco plazas de Champions posibles vía «plaza por rendimiento europeo», cada punto cuenta a seis jornadas del final.