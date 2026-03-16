Bruno Fernandes es más importante para el Manchester United que Cristiano Ronaldo en su mejor momento, y es, sin lugar a dudas, el Jugador del Año de la Premier League

«El piloto tiene que esforzarse más que nadie», le explica Candy al piloto de bobsleigh jamaicano Sanka Coffie en *Cool Runnings*. «Es el primero en llegar y el último en irse. Cuando sus compañeros están todos fuera bebiendo cerveza, él está en su habitación estudiando fotos de las curvas».

Esto no sugiere en absoluto que la plantilla del United tenga por costumbre salir de fiesta y emborracharse durante la temporada, por muy pésimas que hayan sido las actuaciones de algunos jugadores en estos últimos años de turbulencias.

Fernandes es, sin embargo, el «motor» indiscutible del equipo, y destaca absolutamente sobre sus compañeros tanto por su ritmo de trabajo como por su meticulosidad. Es un ganador en serie que siempre está preparado física y mentalmente para la batalla y exige los más altos estándares posibles tanto de sí mismo como de quienes le rodean.

Cristiano Ronaldo era exactamente igual, sobre todo durante su primera etapa en Old Trafford, repleta de trofeos, y ahora Fernandes merece ser mencionado en el mismo contexto que su compatriota portugués, incluso sin un palmarés comparable. Ha llevado al United a cuestas desde su llegada en enero de 2020, y esta temporada podría ser su punto álgido, con el premio al Jugador del Año de la Premier League seguramente a la vista si mantiene su impresionante nivel hasta mayo.