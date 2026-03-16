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Bruno is EPL's POTY.jpgGetty/GOAL
James Westwood

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Bruno Fernandes es más importante para el Manchester United que Cristiano Ronaldo en su mejor momento, y es, sin lugar a dudas, el Jugador del Año de la Premier League

Aunque los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 ya han concluido, ver a Bruno Fernandes llevar la batuta en el Manchester United nos recuerda la película más emblemática jamás realizada sobre este evento y, más concretamente, un emotivo discurso motivador del difunto John Candy.

«El piloto tiene que esforzarse más que nadie», le explica Candy al piloto de bobsleigh jamaicano Sanka Coffie en *Cool Runnings*. «Es el primero en llegar y el último en irse. Cuando sus compañeros están todos fuera bebiendo cerveza, él está en su habitación estudiando fotos de las curvas».

Esto no sugiere en absoluto que la plantilla del United tenga por costumbre salir de fiesta y emborracharse durante la temporada, por muy pésimas que hayan sido las actuaciones de algunos jugadores en estos últimos años de turbulencias. 

Fernandes es, sin embargo, el «motor» indiscutible del equipo, y destaca absolutamente sobre sus compañeros tanto por su ritmo de trabajo como por su meticulosidad. Es un ganador en serie que siempre está preparado física y mentalmente para la batalla y exige los más altos estándares posibles tanto de sí mismo como de quienes le rodean.

Cristiano Ronaldo era exactamente igual, sobre todo durante su primera etapa en Old Trafford, repleta de trofeos, y ahora Fernandes merece ser mencionado en el mismo contexto que su compatriota portugués, incluso sin un palmarés comparable. Ha llevado al United a cuestas desde su llegada en enero de 2020, y esta temporada podría ser su punto álgido, con el premio al Jugador del Año de la Premier League seguramente a la vista si mantiene su impresionante nivel hasta mayo. 

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WEST HAMAFP

    Constante en medio de una agitación constante

    Ronaldo acumuló la asombrosa cifra de 218 participaciones en goles en 346 partidos con los Red Devils y es, a ojos de muchos, el mejor jugador que jamás haya pisado el venerado césped de Old Trafford. Resulta extraño, pues, que Fernandes no sea considerado de la misma manera, teniendo en cuenta que solo está a 10 de la marca de Ronaldo, habiendo disputado 27 partidos menos.

    Por supuesto, los tres títulos de la Premier League y el triunfo en la Liga de Campeones del United entre 2007 y 2009 le dan ventaja a Ronaldo. Sin embargo, su contribución global no superó a la de jugadores como Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand o Edwin van der Sar. 

    Aquello era un equipo construido para alcanzar éxitos tangibles, con armonía en el vestuario. Fernandes nunca ha tenido ese lujo. Ha sido el único jugador brillantemente constante de la plantilla en los últimos seis años. Incluso en la campaña del regreso de Ronaldo en 2021-22, en la que este exigió el papel de delantero principal y un suministro constante de balones, Fernandes se quedó a solo tres de la suma total de 27 goles y asistencias de su compañero de selección.

    El United terminó sexto esa temporada, octavo en 2023-24, y cayó a un nuevo y espantoso mínimo de 15.º la temporada pasada. El hecho de que Fernandes haya brillado tanto a pesar de la constante turbulencia es verdaderamente notable. Ronaldo no pudo hacer lo mismo ante la adversidad, como quedó demostrado cuando forzó su salida al inicio del desafortunado reinado de Erik ten Hag.

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    El podio está al alcance de la mano

    Fernandes ha tenido que superar aún más obstáculos en la temporada 2025-26 y, sin embargo, de alguna manera ha vuelto a elevar su nivel de juego. Su influencia no disminuyó en absoluto cuando Rubén Amorim, de forma inexplicable, lo convirtió en un mediocampista defensivo, y ha estado magnífico desde que Michael Carrick lo volvió a colocar en su posición favorita, la de número 10. 

    El Aston Villa fue el último equipo que no pudo hacer frente al genio de Fernandes, ya que cayó derrotado por 3-1 en Old Trafford el domingo. El capitán del United sumó 71 toques, seis pases clave, 15 conducciones y seis recuperaciones en otra actuación llena de acción que marcó la diferencia.

    Su magnífico lanzamiento de córner para que Casemiro rematara de cabeza rompió el empate a cero en lo que hasta ese momento había sido un partido frustrante para los locales, y proporcionó un pase de primera milimétrico para que Matheus Cunha se internara y marcara el segundo del United. El resultado final aseguró que el equipo de Carrick cuente ahora con una ventaja de tres puntos en tercera posición, con la clasificación para la Liga de Campeones a la vista.

    De los 54 puntos que el United ha acumulado hasta ahora, las participaciones de Fernandes en goles suman 25. Es lo mismo que logró Ronaldo en la temporada 2007-08, en la que el club consiguió el doblete nacional y europeo, lo que le valió el primero de sus cinco Balones de Oro. A falta de ocho partidos para el final de la temporada actual, Fernandes podría incluso tener la mirada puesta en los 38 puntos que valieron los goles y asistencias de Robin van Persie durante la última conquista del trofeo de la Premier League por parte del club hace 13 años, tal es su incansable búsqueda de la excelencia. 

  • Fernandes-BeckhamGetty/GOAL

    Eclipsando a Beckham

    Las dos asistencias de Fernandes contra el Villa le han llevado a sumar 16 en lo que va de temporada, ocho por delante de su rival más cercano, Rayan Cherki, y a solo cuatro del récord histórico de la Premier League en una sola temporada, que actualmente comparten Kevin De Bruyne y Thierry Henry. Además, ha superado el récorddel club de David Beckham, que en la temporada 1999-2000 logró 15 asistencias con el United.

    «Es un gran logro. No va a cambiar nada en cuanto a lo que quiero, pero estar ahí junto a un nombre que, obviamente, fue uno de los jugadores a los que todo el mundo admiraba, por su forma de centrar y de pasar el balón», declaró Fernandes a MUTV tras el partido. «Como todo el mundo intentaba imitar a Beckham en su propio jardín y lo hacía, aunque solo fuera balanceando el brazo, como él solía hacer, ¡no tanto con el balón! Obviamente, estoy muy contento de haberlo conseguido [batir su récord]».

    La técnica de Beckham era sin duda especial, y sus mejores jugadas están a la altura de las de los grandes del United. Sin embargo, su juego en general no se podía comparar con el de Fernandes. Mientras que Beckham solía necesitar mucho espacio para ejecutar uno de sus característicos pases en profundidad, Fernandes es capaz de crearlos desde cualquier punto del campo bajo una presión intensa. Dirige los partidos él solo y cubre cada centímetro del terreno de juego; el trabajo de Beckham era simplemente aportar amplitud y dar el pase final. Por muy bueno que fuera en eso, el inglés era más un engranaje de la máquina que el motor.

    Para ilustrar aún más el impacto de Fernandes, ahora es el tercer jugador del United en alcanzar los 100 goles y 100 asistencias en todas las competiciones, después de Rooney y Giggs. Se ha convertido en un miembro del Salón de la Fama a pesar de haber jugado en gran parte en equipos que no estaban a la altura de competir por los trofeos más prestigiosos, algo extremadamente raro en un club de élite.

  • Fernandes-RiceGetty/GOAL

    Los mejores de la Premier League

    Declan Rice se perfila como el favorito para llevarse el premio al Jugador del Año de la PFA en medio de la carrera del Arsenal por su primer título de la Premier League en 22 años, lo cual es comprensible. Su destreza en las jugadas a balón parado ha sido vital para el plan de juego de los Gunners —tan criticado, pero extremadamente eficaz—, y su capacidad para recuperar balones ha contribuido en gran medida a que el equipo ostente el mejor registro defensivo de la liga.

    Sin embargo, sería una parodia que le ganara a Fernandes en la votación final. El capitán del United es un futbolista superior en todos los aspectos, y las estadísticas de Rice no se acercan a las suyas, a pesar de que ambos jugaron en la misma posición en la primera mitad de la temporada.

    Fernandes suma 23 participaciones en goles, solo por detrás del goleador del Manchester City, Erling Haaland (29), mientras que Rice se queda en unas modestas 11, a pesar de haber disputado tres partidos más de la Premier League que el talismán del United. Gabriel Magalhães, Antoine Semenyo e Igor Thiago también son candidatos al premio de la PFA, pero ninguno de ellos está a la altura de Fernandes.

    Sus 16 asistencias han valido 18 puntos solo para el United esta temporada, más que cualquier otro jugador en la historia de la Premier League, mientras que también ocupa el primer puesto en la temporada 2025-26 en pases en profundidad y el segundo en pases completados en el último tercio del campo. Crear ocasiones es la esencia del fútbol, y Fernandes es un experto sin rival. 

    Si lo sacas de la alineación, el United se debilita infinitamente, lo que no ocurre con los demás jugadores mencionados anteriormente en sus respectivos equipos. De hecho, cuando Fernandes cayó lesionado durante las fiestas, el equipo perdió valiosos puntos contra los Wolves y el Leeds, que estaban pasando apuros, lo que acabó costándole el puesto a Amorim.

    Si Fernandes se hubiera marchado el verano pasado ante el interés de Arabia Saudí, los Red Devils no estarían ni de lejos entre los tres primeros, y el valor de la Premier League se habría desplomado sin su último auténtico inconformista.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿El Balón de Oro?

    Sorprendentemente, Fernandes no ha entrado en la lista final de 30 nominados al Balón de Oro en ninguna de las últimas cuatro temporadas; su única nominación hasta la fecha se produjo en 2021, cuando terminó empatado en el puesto 21 junto a Lautaro Martínez. Aquello fue fruto de su fantástica primera temporada completa en el United, en la que acumuló 46 participaciones en goles, incluidas 30 en la Premier League.

    Si supera esa segunda cifra esta vez, batiendo de paso el récord de asistencias de De Bruyne y Henry, seguramente estaría en liza una segunda nominación, incluso aunque France Football le penalice inevitablemente por el hecho de que el United no esté en Europa. También existe una remota posibilidad de que un buen Mundial con Portugal le impulse a entrar en la conversación sobre los 10 mejores, y ahí es donde debería estar un jugador de su calibre.

    El United no ha sabido darle a Fernandes la plataforma que se merece. Él ha demostrado una lealtad inquebrantable, entregando sus mejores años al club a pesar de las malas decisiones tomadas entre bastidores que le han impedido progresar hasta situarse en la élite oficial. A sus 31 años, el tiempo ya no juega a su favor para llegar hasta allí, y si este verano no se presenta un plan sólido para el éxito, nadie podría culparle por buscar la salida.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick tiene la clave

    Si eso llegara a suceder, el objetivo del United de conquistar la Premier League para 2028 quedaría descartado de inmediato. Sir Alex Ferguson consiguió dos títulos de liga más y llegó a otra final de la Liga de Campeones después de que Ronaldo se marchara al Real Madrid en 2009, pero los cimientos actuales no son ni de lejos tan sólidos. La marcha de Fernandes es impensable de cara a una nueva era, algo que, al menos, reconoce el hombre que podría liderarla.

    «Bruno no es, sin duda, alguien a quien queramos perder, eso puedo decirlo, pero en cuanto al verano y más allá, me resulta difícil ir demasiado lejos con eso, aunque, sin duda, es importante para nosotros», declaró Carrick este fin de semana. El United ha ganado siete de los nueve partidos disputados desde que Carrick sustituyó a Amorim, y ha sacado el máximo partido a Fernandes ganándose su confianza de inmediato. 

    «Michael lo ha ganado todo aquí y sabe lo que significa para estos aficionados, lo que significa para el club ganar y cuánto se necesita para ganar en este club de fútbol. Creo que eso aporta algo especial al equipo», declaró Fernandes a TNT Sports en febrero. «Creo que Michael llegó con las ideas adecuadas de dar responsabilidad a los jugadores. Se le dan muy bien las palabras. Estaba seguro de que Michael podría ser un gran entrenador, y lo está demostrando».

    La tentación de Fernandes de marcharse si se cumple su cláusula de rescisión, que según se informa asciende a 57 millones de libras (76 millones de dólares), será mucho menor si a Carrick se le concede el puesto de entrenador permanente. El excentrocampista del United conoce el club al dedillo y tiene la solemnidad y la compostura de las que carecía su compañero y leyenda Ole Gunnar Solskjaer cuando asumió el cargo en circunstancias similares en 2019. 

    Tener una influencia real sobre el futuro de Fernandes debería inclinar la balanza a favor de Carrick frente a otros candidatos barajados, como Julian Nagelsmann y Roberto De Zerbi. Con algunos ajustes más en la plantilla, el United puede resurgir como una auténtica potencia la próxima temporada, siempre y cuando su maestro portugués siga siendo el corazón del equipo.

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