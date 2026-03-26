Bruno Fernandes da el visto bueno a la operación del Manchester United para fichar a Sandro Tonali, mientras se prepara una oferta formal por la estrella del Newcastle

Según Craig Hope, reportero jefe de fútbol delDaily Mail, el Manchester United ha situado a Sandro Tonali en lo más alto de su lista de fichajes para el centro del campo este verano, y se espera que presente una oferta formal al Newcastle una vez que concluya la presente temporada. Aunque el club de Old Trafford también ha estado siguiendo de cerca a jugadores como Adam Wharton y al exjugador de los Magpies Elliot Anderson —quien también ha sido vinculado con el Manchester City—, Tonali se considera ahora la opción prioritaria para reforzar el centro del campo.



