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Bruno Fernandes da el visto bueno a la operación del Manchester United para fichar a Sandro Tonali, mientras se prepara una oferta formal por la estrella del Newcastle
Los Red Devils señalan a Tonali como su principal objetivo
Según Craig Hope, reportero jefe de fútbol delDaily Mail, el Manchester United ha situado a Sandro Tonali en lo más alto de su lista de fichajes para el centro del campo este verano, y se espera que presente una oferta formal al Newcastle una vez que concluya la presente temporada. Aunque el club de Old Trafford también ha estado siguiendo de cerca a jugadores como Adam Wharton y al exjugador de los Magpies Elliot Anderson —quien también ha sido vinculado con el Manchester City—, Tonali se considera ahora la opción prioritaria para reforzar el centro del campo.
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El visto bueno de Bruno: el capitán respalda el fichaje de Tonali
El diario «The Mail» añade que se ha consultado al capitán del United, Bruno Fernandes, quien ha dado su apoyo a la operación, ya que le han impresionado mucho las actuaciones del italiano en la Premier League. Desde que fichó por el Newcastle procedente del AC Milan en el verano de 2023, Tonali se ha convertido en una figura clave para los Magpies, con 20 participaciones en goles en 104 partidos disputados.
El Newcastle se encuentra en una posición negociadora sólida
A pesar del creciente interés por parte del Manchester, el Newcastle no tiene prisa por vender a su preciada joya. A Tonali aún le quedan tres años de contrato en St James' Park, y el club cuenta con una opción para prorrogarlo otros 12 meses. Esto coloca a los Magpies en una posición de fuerza a la hora de negociar una posible indemnización por traspaso, que probablemente tendría que ser considerable para que la operación se llevara a cabo.
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¿Se está gestando otro caso Isak?
La situación se complica aún más por el hecho de que Tonali no ha manifestado oficialmente su deseo de abandonar Tyneside. Sin embargo, los repetidos comentarios del representante del jugador, quien ha mencionado con frecuencia la posibilidad de una salida, no han pasado desapercibidos para la directiva del Newcastle. Aunque son conscientes de las intenciones del United, el club ya no opera en el vacío de liderazgo que condujo a la controvertida venta de Alexander Isak al Liverpool el año pasado.