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Bruno Fernandes, como capitán del Manchester United, iguala el récord de Thierry Henry y Kevin De Bruyne al alcanzar 20 asistencias en la Premier League esta temporada
Unirse al club de élite
El internacional portugués ha brillado toda la temporada como motor creativo del equipo de Michael Carrick. Con 20 asistencias, iguala el récord de Thierry Henry (2002-03) y de Kevin De Bruyne (2019-20).
Su gran temporada le valió el premio al Futbolista del Año de la FWA, por delante de Declan Rice y otros. Su aportación creativa ha sido clave en el esquema del United y le incluye en el exclusivo club de los mejores creadores del fútbol inglés.
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En busca de los hitos
El camino hacia las 20 asistencias ha sido una progresión constante para Fernandes, quien superó a Mesut Özil y se situó tercero en la lista histórica de una sola temporada. Logró la vigésima al asistir a Bryan Mbeumo con un centro preciso ante el Nottingham Forest, igualando el récord de Henry en la 2002-03 y de De Bruyne en la 2019-20.
Antes, había sumado la número 19 con pase a Benjamin Sesko en la victoria 2-1 sobre el Brentford, aunque una asistencia frente al Liverpool no fue contabilizada.
Fernandes admite que el récord «no me sale de la cabeza»
Antes del partido contra el Liverpool, Fernandes admitió: «Por supuesto que lo tengo en mente, no voy a mentir». Así reconoció, en una entrevista con Gary Neville para Sky Sports, que aspira a entrar en el exclusivo club de los mejores creadores de la liga.
«Al principio no era así, pero ahora que estoy a un paso de ellos [Henry y De Bruyne], pienso en ello», añadió. «Pienso en ello porque hablamos de Kevin y Thierry, dos de los mejores jugadores que ha visto la Premier League en mucho tiempo. Poder igualar su marca en esta categoría es muy especial y me siento orgulloso».
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Los hitos de Gerrard y el United
Más allá del récord general, Fernandes, con 10 asistencias en la Premier League a balón parado, está a punto de igualar o superar la marca de Steven Gerrard (11 en 2013-14). El récord lo tiene Steven Gerrard, con 11 en la 2013-14. Fernandes ya iguala a Muzzy Izzet con 10 y, en los últimos 90 minutos, puede empatar a Gerrard con una más o superarlo con dos.
Su primera asistencia llegó el 19 de octubre, a Harry Maguire en Anfield. Ahora suma 102 asistencias con el United y es el cuarto en lograrlo, tras Ryan Giggs (249), Wayne Rooney (127) y David Beckham (115).