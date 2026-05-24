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Bruno Fernandes bate el récord de asistencias de la Premier League, superando a Thierry Henry y Kevin De Bruyne, y cierra una gran temporada como capitán del Manchester United
Haciendo historia en la costa sur
Fernandes logró su histórica 21.ª asistencia el domingo ante el Brighton. El mediapunta, fichado del Sporting en enero de 2020 por 65 millones, lanzó un córner preciso que Patrick Dorgu cabeceó al fondo de la red. Ese pase le permitió superar el récord de 20 asistencias que compartían Henry y De Bruyne. Además, Fernandes ha marcado ocho goles esta temporada y el sábado fue nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League.
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Un momento de orgullo para el capitán
Antes de lograr este hito, Fernandes reconoció la talla de sus rivales. En declaraciones a Sky Sports, el internacional portugués mostró su gratitud: «Pienso en ello, pues hablamos de Kevin y Thierry, dos de los mejores jugadores que ha visto la Premier League en mucho tiempo. Tener la oportunidad de estar ahí arriba junto a sus nombres —solo en esta categoría, sin hablar de todo lo demás que han hecho en la Premier League— es fantástico, y estoy muy orgulloso de ello».
Desvía los elogios hacia sus compañeros de equipo
A pesar de los elogios individuales, Fernandes destaca la importancia de sus compañeros. Con 106 goles en 327 partidos con el United, el centrocampista afirma que un creador nada es sin delanteros letales. Tras su vigésima asistencia ante el Nottingham Forest, declaró: «Estoy más contento por su reacción que por la mía, porque quería que Bryan [Mbeumo] celebrara su gol. No quería que todo girara en torno a mí, porque lo más importante es marcar. Todo el mérito es de Bryan: si él no mete la pelota, mi récord no existiría. Estos récords solo se logran si tus compañeros lo hacen tan bien como tú».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al plusmarquista?
Tras hacer historia, Fernandes se centra en el Mundial con Portugal. Su contrato con el United vence el 30 de junio de 2027, pero el capitán es clave para el futuro del club y podría firmar una lucrativa renovación.