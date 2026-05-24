Bruno Fernandes bate el récord de asistencias de la Premier League, superando a Thierry Henry y Kevin De Bruyne, y cierra una gran temporada como capitán del Manchester United

A pesar de los elogios individuales, Fernandes destaca la importancia de sus compañeros. Con 106 goles en 327 partidos con el United, el centrocampista afirma que un creador nada es sin delanteros letales. Tras su vigésima asistencia ante el Nottingham Forest, declaró: «Estoy más contento por su reacción que por la mía, porque quería que Bryan [Mbeumo] celebrara su gol. No quería que todo girara en torno a mí, porque lo más importante es marcar. Todo el mérito es de Bryan: si él no mete la pelota, mi récord no existiría. Estos récords solo se logran si tus compañeros lo hacen tan bien como tú».