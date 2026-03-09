Británicos en el extranjero: Trent Alexander-Arnold y Marcus Rashford, criticados por la prensa española, mientras que Fikayo Tomori brilla en la victoria del AC Milan en el derbi

El Real Madrid se recuperó de dos derrotas consecutivas en La Liga al vencer al Celta de Vigo por 2-1 fuera de casa el viernes, manteniendo así viva la lucha por el título. Sin embargo, no fue una noche fácil para los hombres de Álvaro Arbeloa, ya que solo lograron imponerse gracias a un gol de Federico Valverde en el quinto minuto del tiempo añadido de la segunda parte, y se beneficiaron de una gran dosis de suerte, ya que el disparo del uruguayo entró en la portería tras un rebote fortuito.

El Celta habría merecido el empate, ya que el Madrid volvió a mostrar problemas de cohesión, especialmente en defensa. El gol de Borja Iglesias en el minuto 25, que neutralizó el tempranero tanto de Aurelien Tchouameni, fue un buen ejemplo de ello, ya que Trent Alexander-Arnold fue superado con demasiada facilidad en la jugada previa.

Williot Swedberg superó en velocidad al internacional inglés para controlar un pase largo por la banda izquierda, antes de recortar con la derecha y enviar un centro raso para que Iglesias rematara con sangre fría. La defensa de Alexander-Arnold fue demasiado descuidada, por decirlo suavemente, y no solo en esa jugada: solo realizó una entrada en todo el partido.

El ex lateral del Liverpool sigue pareciendo un pez fuera del agua en Madrid, como ha señalado la prensa española. Marca dijo en una mordaz valoración de su última actuación: «Aporta mucho en ataque, pero también resta mucho en defensa. Estuvo increíblemente débil en el empate del Celta».

Diario Sport fue un paso más allá: «La situación de Trent es muy preocupante. El inglés es un problema en defensa para el Real Madrid, como demostró el primer gol del Celta. Estuvo muy flojo defensivamente y completamente superado en todos los aspectos del juego. Para empeorar las cosas, ha perdido lo poco que aportaba en ataque. Si [Dani] Carvajal se recupera un poco, volverá a la alineación titular».

Si Alexander-Arnold no mejora significativamente su juego en las próximas semanas, seguramente también quedará fuera de la pugna por un puesto en la selección inglesa para el Mundial de 2026.