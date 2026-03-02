Británicos en el extranjero: Harry Kane bate tres récords en la victoria del Der Klassiker a costa de Jobe Bellingham, mientras que Raheem Sterling sigue con su lento comienzo con el Feyenoord «sin cabeza»

El fútbol es un juego sencillo. Si Harry Kane juega, es casi seguro que marcará un gol. Lleva haciéndolo desde hace más de una década, pero esta temporada con el Bayern de Múnich ya es la mejor desde un punto de vista personal.

Sus dos goles en la victoria por 3-2 del Bayern sobre su rival, el Borussia Dortmund, el sábado, elevaron su cuenta goleadora de la temporada a 45, superando su anterior récord de 44 durante su temporada de debut en Baviera en 2023-24. Kane también se convirtió en el primer inglés desde el legendario Dixie Dean en alcanzar la marca de 45 goles en una temporada con un club de primera división, un récord que se mantenía desde 1932, y es uno de los cuatro únicos jugadores que han marcado dos goles en cuatro partidos consecutivos de la Bundesliga.

Los goles de Kane en el Signal-Iduna Park llegaron en momentos cruciales para el Bayern. Nico Schlotterbeck había dado la ventaja a los locales antes del descanso, pero el capitán de Inglaterra empató el partido con un buen remate desde cerca. A continuación, puso al Bayern 2-1 por delante desde el punto de penalti y, aunque Daniel Svensson pareció haberle dado un punto al BVB en los últimos minutos, Joshua Kimmich marcó en los últimos instantes y los visitantes se llevaron la victoria.

Kimmich habló de su incredulidad ante la extraordinaria regularidad de Kane tras el partido. «Harry es increíble», dijo el centrocampista. «Marca dos goles cada semana y para nosotros es muy importante tener un jugador como él. No solo por sus goles, sino también por cómo lidera al equipo, cómo da un paso al frente y cómo quiere ser responsable de las victorias y los resultados. Es muy importante para el grupo tener jugadores como él».

Kane tiene en el punto demira otro récord: los 41 goles de Robert Lewandowski en una sola temporada de la Bundesliga. Kane lleva 30 y quedan 10 partidos por disputar, y reflexionó: «Sé que esta pregunta surgirá después de cada partido, pero aún quedan muchos por jugar. Tengo que mantener la regularidad durante este periodo y a finales de abril veremos si es posible».