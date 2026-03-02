Británicos en el extranjero: Harry Kane bate tres récords en la victoria del Der Klassiker a costa de Jobe Bellingham, mientras que Raheem Sterling sigue con su lento comienzo con el Feyenoord «sin cabeza»

Es justo decir que Raheem Sterling todavía está sintiendo los efectos de haber sido expulsado del primer equipo del Chelsea durante la primera mitad de la temporada 2025-26, que a su vez se produjo tras un año decepcionante cedido en el Arsenal. El extremo tiene un nuevo hogar en Róterdam con el Feyenoord de Robin van Persie, que ocupa el segundo puesto de la Eredivisie, pero está a 17 puntos del líder, el PSV. Aunque el sueño del título está prácticamente acabado, aún pueden asegurarse la clasificación automática para la Liga de Campeones de la próxima temporada.
Sin embargo, tendrán que cambiar de mentalidad. Sterling debutó la semana pasada saliendo desde el banquillo en la poco convincente victoria por 2-1 del Feyenoord en casa ante el Telstar, que lucha por evitar el descenso, y el domingo, en su segundo partido, el equipo cayó por 2-0 ante el Twente.
El icono inglés disfrutó de media hora de juego —«Sterling no puede jugar más de media hora», fue el mensaje de Van Persie tras el partido— mientras los visitantes intentaban remontar un gol en contra. Hay que reconocer que Sterling intentó meterse en el partido, pero su ejecución no fue la adecuada, ya que no completó ninguno de sus tres regates y solo ganó dos de sus siete duelos.
La mayoría de las críticas se han dirigido a Van Persie, y se ha excusado a los jugadores por una supuesta falta de instrucciones tácticas. El exjugador del Ajax y del PSV Kenneth Pérez declaró a ESPN: «Era un caos. Había miradas acusatorias hacia todo y hacia todos. Nadie estaba contento. Si no sabes qué hacer y cómo resolver las cosas, no estás contento.
He tenido la suerte de tener grandes entrenadores que sabían aplicar la táctica durante los partidos. Entrenadores que tenían dos o tres escenarios en mente de antemano. Eso te daba confianza en el campo. El Feyenoord era un pollo sin cabeza. No hay orientación desde la banda. No hay absolutamente ninguna comunicación. Hoy ha sido pésimo».