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Nike x Jordan x BrazilGOAL
Krishan Davis

Traducido por

¡Brasil y Nike están jugando en otra liga! Por qué la histórica colaboración de la Seleção con Jordan supone una auténtica revolución en un año de Mundial

Ya sabíamos que Nike había creado algo especial con su colaboración entre Jordan Brand y el París Saint-Germain, en la que el logotipo «Jumpman» sustituyó al «Swoosh» en las camisetas del gigante francés durante los últimos ocho años, pero han alcanzado otra dimensión tras asociarse con la federación brasileña.

Este verano, la selección de fútbol más famosa del planeta lucirá el icónico «Jumpman» de Michael Jordan en el pecho durante un Mundial, en lo que parece un momento trascendental en la relación entre Nike y Jordan, así como en el crecimiento de la marca de baloncesto en el ámbito futbolístico.

Nike ha presentado la nueva y revolucionaria camiseta de visitante de Brasil x Jordan, junto con una amplia colección de ropa urbana que aporta un auténtico espíritu de «Joga Bonito» al fusionarse los mundos del fútbol y el baloncesto. Esta es la primera vez que Jordan Brand colabora con una selección nacional de fútbol, tras el lucrativo éxito de su trabajo con el PSG, y en un año de Mundial parece un momento decisivo.

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  • BASKET-PSG-JERSEY-JORDANAFP

    Una asociación lucrativa

    La colaboración con la línea de baloncesto de Nike ha resultado especialmente fructífera para los parisinos. Tan lucrativa como innovadora, la asociación comenzó en 2018 con la firma de un acuerdo para el lanzamiento de diversas prendas y calzado de marca compartida.

    El logotipo «Jumpman» de Jordan ha lucido en las equipaciones visitante, tercera y cuarta del PSG en sustitución del «Swoosh» de Nike desde entonces, llegando incluso a aparecer en su camiseta local en la temporada 2021-22, cuando las superestrellas Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar jugaban en el Parque de los Príncipes: un auténtico sueño desde el punto de vista del marketing.

    Por supuesto, la colaboración se extendió mucho más allá del terreno de juego, haciendo un guiño a la popularidad del baloncesto en Francia con zapatillas de marca compartida para la cancha y aprovechando el auge de la moda urbana con chaquetas y pantalones de chándal.

    La colección de ropa urbana de lujo Jordan Wings x PSG de 2025 fue especialmente icónica, lanzada el año en que el club acabaría con su maldición en la Liga de Campeones.

    «Mientras celebramos nuestro 40.º aniversario, Jordan Brand sigue ampliando los límites de la grandeza», declaró en aquel momento Jason Mayden, director de diseño de Nike. «A través de nuestra colaboración continua con el PSG, estamos elevando el deporte, el estilo y la cultura».

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  • Brazil's National Soccer Team Unveils New UniformGetty Images Sport

    Con gran prestigio

    Trabajar con el PSG era una cosa, ya que el gigante francés respaldado por Catar pasó de ser un equipo que ganaba una y otra vez la Ligue 1 al inicio de la colaboración a proclamarse campeón de Europa en 2025. Pero ¿asociarse con la selección brasileña? Bueno, eso es harina de otro costal

    No hay ningún equipo en el mundo más venerado en el fútbol masculino, y la Seleção siempre ha tenido un cierto peso, independientemente de quién forme parte de la plantilla en cada momento. Los cinco veces campeones del mundo son considerados por muchos como la nación que tomó este deporte y lo convirtió en algo hermoso.

    Pelé, Garrincha, R9, Ronaldinho, Kaká, Thiago Silva, Neymar; el país ha dado una lista casi interminable de grandes figuras y, por ello, los ojos del mundo siempre estarán puestos en ellos en los grandes torneos. En Estados Unidos, Canadá y México, la próxima generación llevará el «Jumpman» en el pecho.

  • Nike Brazil kitNike Football

    Ya está aquí la colaboración entre Nike, Jordan y Brasil

    Jordania nunca ha sido la protagonista en su colaboración con Nike Football, ya que el «Jumpman» suele aparecer en las equipaciones alternativas del PSG, y esa tendencia continúa ahora que las marcas presentan una nueva y fresca equipación visitante para Brasil que se ha convertido al instante en un icono.

    Como variante de los habituales colores azules de la selección, la camiseta —fabricada al 100 % con residuos textiles— presenta un impresionante estampado de dos tonos con rayas verticales inspirado en los depredadores más temibles de Brasil, al que se suma el estampado de elefantes de Jordan, procedente de las icónicas zapatillas Air Jordan 3, en un guiño a la colaboración con el baloncesto. El «Jumpman» es de color amarillo, mientras que los colores locales, el amarillo y el verde, aparecen como ribete en los laterales. El diseño está pensado para infundir miedo en sus oponentes, y no sería de extrañar que sus rivales quedaran atónitos.

    La equipación se ha confeccionado utilizando la tecnología de refrigeración Aero-FIT, especialmente diseñada, que debería resultar muy útil ante el calor abrasador del Mundial de este verano en Norteamérica.

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  • Nike x Brazil x Jordan Vinicius JrNike

    «Algo enorme»

    Como era de esperar, la superestrella del Real Madrid y deportista de Nike, Vinicius Jr., es uno de los rostros de la campaña, y es consciente de la importancia de esta colaboración.

    «Para todos los niños de Brasil que sueñan con un balón en los pies, esta colaboración significa algo enorme», afirmó. «La unión de Jordan Brand y nuestra Seleção es más que fútbol: es cultura, alegría y grandeza unidas. Cuando el Jumpman se alinea junto a nuestros colores, muestra al mundo la creatividad, la pasión y la energía que hacen especial a Brasil.

    «Esto nos inspira a nosotros, la nueva generación, a jugar con estilo, libertad y orgullo cada vez que pisamos el campo».

  • Nike x Brazil x JordanNike

    Más allá del campo

    Pero Nike y Jordan no se han quedado ahí, ya que esta colección va mucho más allá del campo de juego para completar lo que, con el tiempo, se recordará como un lanzamiento icónico. Han recuperado un auténtico espíritu retro al fusionar el «Jumpman» con Joga Bonito —la línea icónica de Nike Football de la década de los 2000— en una amplia colección de ropa urbana con toques retro.

    Hay hasta 35 prendas entre las que elegir, incluyendo sudaderas con capucha, chándales oversize, camisetas y accesorios, en homenaje a una de las aficiones más apasionadas de todo el planeta.

    Por supuesto, también hay guiños a Jordan y al mundo del baloncesto, en forma de una camiseta que fusiona fútbol y baloncesto, pantalones cortos de estilo baloncesto, las zapatillas Air Jordan 1 Low, Jordan Brand Ultra y Jordan Brand Trunner, y una nueva versión de la bota de fútbol sala Nike Tiempo Gato.

    Nike también ha lanzado una llamativa bota de fútbol Tiempo Maestro en rojo brillante que luce el «Jumpman» —otra novedad— para completar la colección.

  • Nike Brazil kitNike

    «Verdaderamente extraordinario»

    «Hoy, Jordan da vida a algo verdaderamente extraordinario. Nuestra alianza con la Federación Brasileña de Fútbol es más que una simple colaboración; es una celebración de la grandeza, la creatividad y la energía electrizante del fútbol mundial, con Brasil como su vibrante núcleo», afirmó Sarah Mensah, presidenta de Jordan Brand.

    «Allí donde se encuentra la grandeza, la confianza y el pulso de la competición, Jordan prospera. No se trata simplemente de un encuentro entre mundos, sino de una fusión dinámica en la que el rendimiento y la expresión se impulsan mutuamente. Juntos, estamos redefiniendo lo que significa estar anclados en la grandeza competitiva, escuchando atentamente a los atletas y a la cultura, y dejando que su espíritu impulse nuestro viaje. El mundo está mirando, y nosotros acabamos de empezar».

    Jordan Brand se toma muy en serio el fútbol, y el «Jumpman» estará presente en los escenarios más importantes. La nueva colección Brasil podría ser un anticipo de lo que está por venir.

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