Brasil sufre un revés con la lesión de Vinicius Jr., ya que el delantero del Real Madrid se pierde el entrenamiento previo al partido contra Croacia

La Seleção afronta una espera llena de nerviosismo respecto al estado físico de Vinicius Jr. de cara al partido del martes contra Croacia en el Camping World Stadium. El jugador de 25 años no participó en la sesión de entrenamiento colectivo del sábado, ya que se quedó en el gimnasio realizando ejercicios de recuperación específicos mientras sus compañeros saltaban al césped en Orlando.

Según ESPN, el delantero se quejó de molestias musculares tras la reciente derrota de Brasil ante Francia. Aunque las evaluaciones médicas iniciales realizadas recientemente no revelaron una lesión grave, el problema se ha clasificado como fatiga muscular. La decisión de mantenerlo al margen del entrenamiento completo fue una medida de precaución tomada por el departamento médico para evitar agravar el problema.