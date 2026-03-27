Neymar sí, Neymar no. Neymar quizá. El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se lo piensa dos veces a pocos meses del inicio del Mundial, que se celebrará del 10 de junio al 19 de julio próximos en Estados Unidos, Canadá y México. Ayer jueves 26 de marzo por la tarde, mientras Italia vencía a Irlanda del Norte y se clasificaba para la final de la repesca para acceder al torneo (el martes nos enfrentaremos a Bosnia), la Seleção disputó un partido amistoso contra Francia, que ganó por 2-1 el equipo de Didier Deschamps.
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Brasil, Neymar es un caso: los aficionados lo quieren en el Mundial, Ancelotti no tiene delanteros que marquen
LOS CÁNTOS DE LOS AFICIONADOS BRASILEÑOS A FAVOR DE NEYMAR
En Brasil no estaba Neymar, excluido de la convocatoria de Ancelotti pero aclamado a voz en grito por los aficionados: a poco menos de media hora del final del partido, Ekitiké marcó el segundo gol de Francia tras la ventaja de Mbappé en la primera parte, y fue en ese momento cuando desde las gradas del Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts, sede del New England Revolution) se entonaron cánticos a favor del delantero del Santos. En la rueda de prensa posterior al partido, los periodistas preguntaron a Ancelotti si Neymar tenía alguna posibilidad de ir al Mundial, y él respondió así: «Tenemos que hablar de los que están aquí, que lo han dado todo, han dado la cara y han trabajado duro».
EL BRASIL DE ANCELOTTI: SIETE DELANTEROS, CERO GOLES
A día de hoy, por tanto, sigue habiendo una incógnita en torno al jugador nacido en 1992, que, no obstante, sigue siendo el máximo goleador de la selección brasileña entre los futbolistas aún en activo: 79 goles en 128 partidos; por detrás de él se encuentra Coutinho, con 21 tantos en 68 encuentros (el tercer puesto lo ocupa Richarlison: 20 goles en 54 partidos). A Ancelotti le vendría muy bien un delantero con estos números: desde que se convirtió en seleccionador de Brasil, de hecho, ha alternado siete delanteros, pero ninguno de ellos ha marcado todavía. Desde Matheus Cunha hasta Igor Jesus, pasando por Richarlison, João Pedro, Vitor Roque, Kaio Jorge e Igor Thiago: 817 minutos en total y cero goles.