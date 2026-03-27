Brasil, Neymar es un caso: los aficionados lo quieren en el Mundial, Ancelotti no tiene delanteros que marquen

En Brasil no estaba Neymar, excluido de la convocatoria de Ancelotti pero aclamado a voz en grito por los aficionados: a poco menos de media hora del final del partido, Ekitiké marcó el segundo gol de Francia tras la ventaja de Mbappé en la primera parte, y fue en ese momento cuando desde las gradas del Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts, sede del New England Revolution) se entonaron cánticos a favor del delantero del Santos. En la rueda de prensa posterior al partido, los periodistas preguntaron a Ancelotti si Neymar tenía alguna posibilidad de ir al Mundial, y él respondió así: «Tenemos que hablar de los que están aquí, que lo han dado todo, han dado la cara y han trabajado duro».



