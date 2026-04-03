Parte del factor de la incertidumbre para los porteros ha desaparecido con la aparición de botellas que incluyen estrategias para los penaltis, elaboradas antes de que se lanzara el balón. Brice Samba empleó esa táctica cuando ayudó al Forest a superar al Sheffield United en los play-offs de la Championship 2021-22, al igual que hizo Jordan Pickford en la Eurocopa 2024, mientras que Hannah Hampton lanzó al público la botella de su rival española, Cata Coll, durante la final del Campeonato de Europa Femenino de 2025.

Crossley dijo, cuando se le preguntó por las nuevas tendencias: «Mira, la tecnología ha avanzado mucho desde que yo jugaba. Así que puedes estudiar muchas cosas. Ahora tendrías un entrenador de porteros que se sentaría contigo y probablemente revisaría los últimos 10 penaltis del lanzador para analizar su técnica.

«Puedes investigar todo lo que quieras, pero creo que los jugadores son tan buenos, sobre todo hoy en día, que pueden cambiar de opinión en el último momento de todos modos. Siempre pensé que Matt Le Tissier era el mejor de la historia, porque era el mejor rematador de la historia. Tuve la suerte de ser yo quien le negó el gol, pero él me dijo que, de hecho, me vio amagar hacia un lado y que, en el último momento, cambió de opinión y no lo ejecutó del todo bien. Así que creo que los jugadores son así de buenos.

«La primera vez que vi lo de la botella de agua fue con Brice Samba, contra el Sheffield United. Estaba en el partido y pensé: ¿qué está haciendo? Y luego, cuando lo vi, pensé: obviamente ha investigado mucho con su entrenador de porteros, así que hay que quitarse el sombrero ante eso. Y le funcionó, y lo he visto funcionar de nuevo desde entonces.

«Así que todo es psicológico, sobre todo en una tanda de penaltis. Es un poco diferente con un penalti durante el partido. No puedes ir a coger la botella de agua y decir: “Sí, lo ha tirado aquí”. Bueno, puedes, pero en una tanda de penaltis es un poco diferente cuando tienes que enfrentarte a tantos penaltis, uno tras otro. Cualquier táctica que un portero o un entrenador de porteros pueda usar, que la use».