La mirada puesta en el Mundial, con el mercado de fichajes en mente (por parte de los directivos). En el partido entre Bosnia e Italia —último obstáculo que superar para clasificarse para el próximo Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México— saltarán al campo también algunos posibles protagonistas de la próxima ventana de fichajes. Entre los jugadores de Italia, pero también entre los de Bosnia: Alajbegovic gustaba al Milan, pero ya es del Bayer Leverkusen —tras ejercerse la cláusula de recompra de 8 millones—; en el centro de la defensa de nuestros rivales está Taek Muharemovic: el jugador nacido en 2003 está haciendo una buena temporada con el Sassuolo y ya ha entrado en el punto de mira de los grandes clubes.
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Bosnia-Italia, todos los ojos puestos en Muharemovic: el Inter y la Juventus ya han iniciado las conversaciones
El Inter y la Juve se disputan a Muharemovic
De hecho, a decir verdad, el Inter había intentado en enero ficharlo inmediatamente para adelantarse a la competencia; hubo contactos entre el presidente Marotta y el director general del Sassuolo, Giovanni Carnevali —con quienes mantiene una excelente relación—, quien le pidió que pospusiera cualquier negociación hasta el verano. Dentro de unos meses, las partes volverán a reunirse para ver si hay margen para iniciar una negociación, pero también está al acecho la Juventus, que ya ha contado con el jugador en las categorías Primavera y NextGen y que hizo una primera solicitud de información hace unos meses.
LOS DETALLES DEL ACUERDO ENTRE LA JUVENTUD Y EL SASSUOLO
En el verano de 2024, los bianconeri —en una operación impulsada por Cristiano Giuntoli— cedieron a Muharemovic al Sassuolo de la Serie B, en calidad de préstamo con opción de compra que se convertiría en obligatoria en caso de ascenso, más el 50 % de una futura venta: con el regreso de los neroverdi a la Serie A, el defensa bosnio completó el traspaso definitivo, la Juve ingresó 5 millones de euros y en el futuro tendrá derecho a la mitad de la cantidad que reciba el Sassuolo por su venta. Y no solo eso, si los bianconeri hicieran ofertas concretas por el defensa, tendrían la posibilidad de ficharlo a mitad de precio. Ahora, sin embargo, está la final de los play-offs con Italia. Después, el final del campeonato. En verano, sin embargo, los focos se centrarán (también) en Muharemovic.