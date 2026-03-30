Bosnia-Italia, todos los ojos puestos en Muharemovic: el Inter y la Juventus ya han iniciado las conversaciones

En el verano de 2024, los bianconeri —en una operación impulsada por Cristiano Giuntoli— cedieron a Muharemovic al Sassuolo de la Serie B, en calidad de préstamo con opción de compra que se convertiría en obligatoria en caso de ascenso, más el 50 % de una futura venta: con el regreso de los neroverdi a la Serie A, el defensa bosnio completó el traspaso definitivo, la Juve ingresó 5 millones de euros y en el futuro tendrá derecho a la mitad de la cantidad que reciba el Sassuolo por su venta. Y no solo eso, si los bianconeri hicieran ofertas concretas por el defensa, tendrían la posibilidad de ficharlo a mitad de precio. Ahora, sin embargo, está la final de los play-offs con Italia. Después, el final del campeonato. En verano, sin embargo, los focos se centrarán (también) en Muharemovic.



