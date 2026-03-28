Bosnia-Italia: por qué en Zenica se jugará en un estadio con un aforo reducido a 9000 espectadores

El Bosnia-Italia no será un partido fácil de manejar para los Azzurri de Gennaro Gattuso. El encuentro, programado para el martes por la noche a las 20:45, será decisivo, ya que el ganador de esta final de la repesca se asegurará la clasificación para el próximo Mundial de EE. UU.-México-Canadá 2026.





Se jugará en casa de los Dragones, ya que la federación bosnia ha elegido el estadio Bilino Polje de Zenica como sede del partido. No es una elección casual, ya que el recinto, con algo menos de 16 000 localidades, es capaz de convertirse en un auténtico infierno.

Sin embargo, para el partido contra Italia, el estadio tendrá un aforo aún más reducido, que alcanzará un máximo de 9.000 localidades.