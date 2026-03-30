Bosnia, Dzeko: «Dimarco me escribió que no quería ofender a nadie, pero algo no va bien si Italia le tiene miedo a Gales»

«Conozco bien Italia, ya que he jugado en el Roma, el Inter y la Fiorentina. ¿Celebraron los Azzurri nuestra victoria en los penaltis de la semifinal? Todos vimos lo que pasó, menos mal que la atención se ha desplazado hacia el otro lado. Cada uno tiene sus preferencias, es normal. Yo no puedo celebrarlo, porque hubiera preferido evitar a Italia en la final. Además, hay que ser prudentes e inteligentes, sobre todo hoy en día con las redes sociales, donde todo se magnifica».





«No sé por qué Italia prefería no jugar en Gales, nosotros fuimos allí sin miedo y ganamos. Italia es una selección increíble, que ha ganado cuatro Mundiales. Si tiene miedo de jugar en Gales, algo no funciona. Después de no clasificarse para los dos últimos Mundiales, ahora se juegan mucho. Dimarco me escribió que no quería ofender a nadie, le respondí que para mí no hay ningún problema».







