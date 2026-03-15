Recapitulemos lo sucedido: en el minuto 55, al intentar recuperar el balón con una entrada, Nmecha golpea involuntariamente al árbitro Bastian Dankert y lo derriba. El partido se detiene unos minutos para que el árbitro se recupere del golpe en la espalda; poco después, se levanta y reanuda el encuentro. Tras el partido, entre las risas generales, le entregó una tarjeta roja al jugador del Dortmund con la inscripción «reconsidera tus entradas», con la fecha y el partido. Nmecha comentó así el episodio, con ironía: «No me hice daño, creo que los únicos que sufrieron fueron sus hombros; de lo contrario, yo habría recuperado el balón. Espero que esté bien».