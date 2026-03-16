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Frattesi Inter AtalantaGetty Images
Gabriele Stragapede

Traducido por

BordoCam Inter-Atalanta, Frattesi a Scalvini: «Me has pillado, te lo juro por mi madre». Luego, a Manganiello: «¿Ni un solo control? ¿Pero cómo lo hacéis?»

Las primeras filtraciones de los diálogos entre ambos jugadores en el terreno de juego durante el episodio más comentado del Inter-Atalanta.

Uno de los momentos más polémicos de todo el fin de semana futbolístico de la Serie A.

La no concesión del penalti en el Inter-Atalanta tras el contacto entre Davide Frattesi y Giorgio Scalvini (en la dinámica de la jugada, el defensa del equipo de Raffaele Palladino parece tocar con retraso la pierna del jugador nerazzurro de Cristian Chivu) está dejando importantes secuelas y dando lugar a numerosas discusiones al respecto.

DAZN ha intentado arrojar luz sobre lo ocurrido en el terreno de juego de San Siro a través de un avance de lo que se emitirá en el formato BordoCam de Davide Bernardi.

  • EL EPISODIO

    Recordemos lo ocurrido en el Meazza.

     Estamos en el minuto 87 del partido y llega un balón al área de penalti del Atalanta, al que se lanzan tanto Frattesi como Scalvini: según las imágenes de DAZN, el jugador nerazzurro se adelanta al defensa central bergamasco, que golpea la pierna del centrocampista azzurro, provocando un contacto.

    El árbitro Manganiello decide no intervenir, no pitar y dejar que el juego continúe. El juego sigue, el balón sale y, finalmente, se produce una revisión por parte del VAR: tras la revisión desde la sala de Lissone, se decide que la decisión sobre el terreno de juego es la correcta y se reanuda el partido con un saque de puerta de Carnesecchi.

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  • EL AVANCE DE BORDOCAM

    Durante el programa «Fuoriclasse», se ha emitido un avance de «BordoCam» en el que se muestran los primeros diálogos entre Frattesi y Scalvini: «Scalvo, me has pillado. Te lo juro por mi madre», a lo que el defensa central le responde: «No he dado ningún puntapié, estaba quieto».

    Luego, Frattesi se dirigió a Manganiello: «Controla eso, míralo. ¿Ni siquiera un control? ¿Pero cómo lo hacéis?».

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