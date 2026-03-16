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FC Internazionale v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

BordoCam del Inter-Atalanta y el gol de Krstovic; Chivu: «Es una falta clara». Manganiello: «Dumfries resbaló»

Otro adelanto de lo que mostrará BordoCam: análisis detallado del gol del empate del Atalanta contra el Inter.

Los avances de BordoCam en DAZN no se limitan al contacto entre Davide Frattesi y Giorgio Scalvini (LEE AQUÍ LOS DIÁLOGOS), sino que analizan en profundidad lo ocurrido durante el gol del empate atribuido a Nikola Krstovic, quien supo rematar a puerta el rechace corto de Sommer tras el disparo de Sulemana.

Precisamente el extremo ofensivo del equipo de Bérgamo fue protagonista de un contacto que dio que hablar durante la jugada, tras apoyar una mano en la espalda de Denzel Dumfries. Durante la retransmisión en directo de Fuoriclasse, se mostraron algunas imágenes que describen mejor lo sucedido.

  • EL EPISODIO

    Repasemos primero lo ocurrido en el Meazza.

    Todo ocurre en el minuto 82 del partido en San Siro: Zappacosta lanza un pase en profundidad hacia Krstovic, quien prolonga el balón hacia Sulemana, que llega tarde respecto a Dumfries. Los dos entran en contacto, el ghanés apoya una mano en la espalda del holandés y se produce un ligero contacto: Dumfries resbala y cede la posesión al rival, quien, en ese momento, dispara, ve cómo Sommer rechaza el balón y el delantero montenegrino marca el gol, sin queManganiello sancione la acción.

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  • DE BORDOCAM

    Y ahora pasamos al avance del próximo episodio de BordoCam, difundido por DAZN.

    La reconstrucción de Davide Bernardi parte de Dumfries quien, tras haberle quitado el balón a Sulemana, se adentra en el área, y el lateral del Atalanta le toca el pie. El entrenador del Inter, Cristian Chivu, se dirige inmediatamente al cuarto árbitro para decirle: «Es falta, es falta, es falta».

    Ederson, por su parte, centrocampista del Atalanta, afirma que Dumfries «se ha resbalado», y lo mismo dice Manganiello dirigiéndose a Mkhitaryan. El armenio se muestra incrédulo y dice: «Pero qué resbalón».

    A continuación, Palladino intenta explicarse ante Chivu: «En mi opinión, le ha tocado con la mano, pero él se ha tirado».

    Posteriormente, la atención se centra en la expulsión del técnico nerazzurro. Dumfries se dirige hacia el banquillo, señala su bota, mientras Chivu mira la punta del pie del holandés y se la muestra al cuarto árbitro.

    Lo vuelve a hacer, luego señala el empujón y es amonestado por Manganiello por estar fuera del área técnica. El árbitro insiste: «Si vuelve a salir del área técnica, lo echo. Cuidado, que lo echo». Dumfries protesta, luego se valida el gol y el lateral holandés se pregunta cómo es posible. Chivu entra al campo tras la validación del gol y recibe la tarjeta roja. Al salir del campo, solo afirma: «Es falta de toda la vida», sin insultar a Manganiello.

    Por último, antes del saque inicial, se oye la frase de Frattesi a Dumfries: «Denzi, vamos a marcar otro».

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