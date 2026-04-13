El FC Bayern de Múnich y otros clubes interesados podrían tener una gran ventaja en la puja por Anthony Gordon, del Newcastle United. Según Fabrizio Romano, es probable que los Magpies vendan al menos a uno, o incluso a dos, de sus mejores jugadores este verano.
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Bombazo en el mercado: ¿El Bayern tiene más opciones de lo esperado por la estrella inglesa?
«Debido al juego limpio financiero y a los altos costes de la plantilla, deben valorarlo», afirma el experto en fichajes en su canal de YouTube. Además de Gordon, los centrocampistas Sandro Tonali y Bruno Guimaraes también interesan a otros clubes; no obstante, hay más señales que apuntan a una posible salida del primero.
Los Magpies no venderían a todos, pero «en el caso de Anthony Gordon existe esa posibilidad si llega una oferta importante. Ya hay clubes interesados y se mantienen las primeras conversaciones, incluso de la Premier League», concluye Romano.
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El FC Bayern mantiene conversaciones «muy concretas» con Anthony Gordon.
Sky ya fue claro: el FC Bayern quiere a Gordon. Según esta fuente, las conversaciones con el internacional inglés son «muy concretas», aunque aún no ha habido contacto con el Newcastle. El jugador de 25 años sería el «candidato ideal» para cubrir la banda izquierda, detrás del insustituible Luis Díaz.
Sky habla de un precio de 60 millones de euros, cifra que quizá haga sonreír a los Magpies pese a la presión del fair play financiero. Se rumorea que otros grandes de la Premier también siguen al jugador. A finales de febrero, The Sun mencionó al Liverpool y al Arsenal como interesados. Según el diario, los Gunners estarían dispuestos a pagar hasta 92 millones de euros por Gordon.
Pagar esa cifra por un suplente de Luis Díaz parece descabellado, así que, de ser ciertas, estas cantidades podrían sacar al Bayern de la puja. En la Säbener Straße, fichajes tan costosos no encajan en la estrategia de plantilla a medio plazo.
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El FC Bayern quiere dar oportunidades a sus propios canteranos en los puestos de suplentes
Tras Josip Stanisic, Lennart Karl y Aleksandar Pavlovic, otros canteranos darán el salto al primer equipo, bien directamente bien tras una cesión. Primero serán suplentes, pero pronto se convertirán en nuevos titulares a bajo coste.
Este verano podría sumarse Noel Aseko, quien brilla en su cesión al Hannover 96 de la 2.ª división y, tras regresar con una opción de recompra, podría reemplazar a Leon Goretzka.
Además, se valora una opción similar y económica con Arijon Ibrahimovic, quien podría ser suplente de Díaz sin coste de traspaso. Al igual que Aseko, Ibrahimovic está brillando como cedido en el Heidenheim, donde es titular y tiene contrato con el FCB hasta 2027. En cuanto a nivel, la diferencia con una estrella de la Premier como Gordon es notable.
Gordon suma 17 goles y cinco asistencias en 46 partidos con los Magpies. No rechazaría fichar por el Bayern, aunque dudaría en ser suplente. A largo plazo podría reemplazar a Harry Kane en el centro del ataque.
Su perfil de extremo derecho veloz, con buen regate y letal en el área seduce al Bayern. Puede actuar en toda la línea ofensiva, aunque esta temporada el Newcastle lo ha usado sobre todo como extremo izquierdo o delantero centro. Este verano, la salida de Nicolás Jackson abrirá un hueco detrás de Kane.