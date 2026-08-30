¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Bombazo en el mercado del Tottenham: Roberto De Zerbi confirma que un trío pide salir tras la derrota ante el Newcastle

Fichajes
Tottenham
R. De Zerbi
Newcastle
Tottenham vs Newcastle
Premier League
Richarlison
P. Sarr
K. Danso

El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, ha confirmado un duro golpe para la planificación de su plantilla al revelar que tres estrellas del primer equipo han solicitado formalmente salir del club. El anuncio llega en un momento convulso para el conjunto del norte de Londres tras un inicio de la campaña de la Premier League sin victorias.

  • Tres jugadores del Tottenham piden salir en medio de un inicio sin victorias

    De Zerbi ha soltado una auténtica bomba al confirmar que Richarlison, Kevin Danso y Pape Matar Sarr han presentado solicitudes de traspaso. La revelación llegó poco después de que el Newcastle United de Matthias Jaissle infligiera una derrota por 2-0 al Tottenham en el norte de Londres. Anthony Elanga y Yoane Wissa marcaron en la segunda parte para asegurar los puntos para el Newcastle, agravando el desolador inicio de temporada en el Tottenham Hotspur Stadium.

    Los tres jugadores se quedaron fuera de la convocatoria del partido del sábado. Aunque Sarr está gestionando actualmente una leve molestia en los isquiotibiales, el principal motivo de su ausencia radica en su deseo de buscar nuevos retos antes del cierre del mercado del martes. ESPNinforma de que la Juventus ya está explorando una posible operación por Sarr.

    La derrota por 2-0 prolonga un inicio de campaña tormentoso para el Tottenham. Tras sufrir una dura derrota por 3-0 ante el Brentford en la jornada inaugural, el Tottenham no ha logrado marcar y ha perdido sus dos primeros partidos de liga por primera vez desde la temporada 1974-75.


    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-TOTTENHAMAFP

    De Zerbi exige una «solución económica» para las estrellas que se marchan

    De Zerbi no se mordió la lengua al explicar la ausencia de sus jugadores veteranos. El técnico italiano aclaró que cualquiera que quiera marcharse debe asegurarse de que los clubes interesados cumplan con la tasación del Tottenham.

    «Richarlison, no lo sé. Ha dicho demasiadas veces que quiere irse», explicó De Zerbi a los periodistas. «Danso vino a verme hace dos días y me dijo que quiere irse. Pape Sarr, lo mismo, pero sufrió una pequeña lesión, aunque ya está casi listo para entrenar».

    A pesar de la alteración, De Zerbi sostuvo que no hay mala sangre entre él y el trío que está de salida. «Quiero a estos jugadores y son grandes chicos. Tengo muy buena relación con ellos», añadió. «Pero si quieren irse, tienen que traer la solución económica al club, y pueden irse y nosotros encontraremos a otros jugadores».


  • Gran inversión que aún no da resultados en el norte de Londres

    El Tottenham gastó más de 350 millones de libras en ocho nuevos fichajes este verano en un intento de remodelar drásticamente una plantilla que evitó por poco el descenso la pasada temporada. Entre las llegadas más destacadas figuran el centrocampista de 100 millones de libras Sandro Tonali, que sufrió un reencuentro miserable y acompañado de abucheos ante su antiguo club, el Newcastle, y Omar Marmoush, que desaprovechó una ocasión clarísima en su debut.

    A pesar del enorme desembolso económico y de las dos derrotas consecutivas, De Zerbi pide a los aficionados que confíen en el proceso. Subrayó que integrar una plantilla con muchas rotaciones lleva tiempo, y reconoció que su proyecto sigue en una fase muy inicial.

    "No hay pánico. Sé adónde vamos y cuál es el plan", añadió De Zerbi. "Tengo una confianza enorme, enorme, en las cualidades de mis jugadores. Al final, cuando nos convirtamos en un equipo, cuando mejoremos la conexión entre los jugadores.

    "Lo siento por los aficionados, por el ambiente, porque después de dos derrotas quizá alguien pueda pensar que es la misma historia, lo mismo que en las dos últimas temporadas. No tengo ninguna duda de que no es así".

    Y continuó: "Nada cambia porque son un grupo de jugadores demasiado buenos. Lo siento por el club porque está construyendo una gran plantilla. Pero quizá ahora todavía no estamos preparados, por muchas, muchas razones todavía no estamos preparados".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrera contrarreloj mientras se acerca el cierre del mercado de fichajes

    El Tottenham afronta unos días caóticos antes de que el mercado de fichajes cierre el martes. La cúpula del club debe resolver con rapidez los futuros de Richarlison, Danso y Sarr, al tiempo que podría volver al mercado para asegurarse sustitutos de última hora con los que equilibrar la plantilla.

    Sobre el césped, De Zerbi afronta la ardua tarea de instaurar rápidamente una cohesión táctica entre sus caros nuevos fichajes. Con el equipo ya falto de confianza y sin encontrar el gol, el Tottenham necesita desesperadamente un resultado positivo en su próximo partido para evitar que la ansiedad actual se convierta en una crisis en toda regla.

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham crest
Tottenham
TOT