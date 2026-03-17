Malas noticias para el Bolonia, que tendrá que prescindir de Lukasz Skorupski durante un largo periodo. Durante el partido ganado a domicilio ante el Sassuolo, el portero sufrió una lesión de grado medio-alto en el bíceps femoral izquierdo. Por este motivo, el polaco no estará presente en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League contra la Roma. Ravaglia está listo para sustituirlo.
Traducido por
Bolonia, Skorupski fuera de combate: sufre una lesión en el bíceps femoral, se perderá el partido contra la Roma y su temporada está prácticamente acabada
SKORUPSKI KO
Malas noticias para el Bolonia con Skorupski. Se ha confirmado oficialmente lo que los rossoblù temían: no podrán contar con su portero titular durante un periodo que se estima entre 6 y 8 semanas. Como se ha dicho, la causa de la baja del polaco es una lesión de grado medio-alto en el bíceps femoral izquierdo que se produjo en los últimos minutos del partido contra el Sassuolo, cuando, entre lágrimas, Skorupski logró mantenerse en el campo también porque Italiano había agotado los cambios y, por lo tanto, el segundo portero, Ravaglia, no podría haber entrado en su lugar. Será precisamente el boloñés quien defienda la portería de los suyos en el crucial partido de vuelta contra la Roma, el antiguo equipo del propio polaco.
El propio Bolonia comunicó el resultado de las pruebas realizadas al portero y actualizó la información sobre los jugadores en la enfermería. De cara al Roma-Bolonia, de hecho, el equipo de Italiano ha reanudado los entrenamientos y lo ha hecho con Moro en el grupo, pero sin Skorupski y De Silvestri, quien también se lesionó en el Mapei y se someterá a las pruebas de rigor en las próximas horas.