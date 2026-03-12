Bolonia-Roma, las notas de CM: Pellegrini decisivo, Bernardeschi mágico. Joao Mario, un 4

Skorupski 6: Casi un espectador durante gran parte del partido, salvo un par de salidas, encaja un gol sin culpa alguna en el empate.

Joao Mario 4: Su error en un control trivial, que allanó el camino para el empate del Roma, fue un golpe mortal para las esperanzas de clasificación del Bolonia. (Zortea sv).

Casale 6: Malen es un cliente difícil, en la segunda parte juega sucio y, en definitiva, podría haber sido peor (Vitik sv).

Lucumi 6,5: El mejor atrás, como suele ser habitual. Bonito duelo con Vaz en la segunda parte.

Miranda 6: Recuperado en poco tiempo, arriesga un poco en la primera parte con un bodycheck sobre Rensch, que ya estaba amonestado, pero luego hace lo suyo. Con la tarjeta amarilla, será sancionado en el partido de vuelta. (Lykogiannis sv).

Pobega 5: Desaprovecha dos goles que pesan una tonelada en la economía del doble enfrentamiento. Impreciso y distraído.

Freuler 6,5: No consigue remediar el error de Joao Mario (quizás con falta de Malen) en el 1-1, pero por lo demás cierra muchos huecos.

Ferguson 6,5: Ha recuperado la pierna y gana varios duelos en el centro del campo.

Bernardeschi 7,5: Noche de lujo. Svilar se lanza para quitarle un balón del siete en la primera parte, luego marca el gran gol de la ventaja, el cuarto en esta Europa League.

Castro 6,5: Espectacular duelo con Ndicka, precioso de ver. Ambos muy bien (Dallinga sin puntuar).

Rowe 7,5: Plata viva, que vuelve loco a Celik. Lo supera a menudo, le falta un poco de concretitud, pero la encuentra en el gol de Bernardeschi, en el que se deshace de media Roma y le sirve el balón al 10 con un timing perfecto. (Cambiaghi 6: Comete un par de faltas valiosas).

Entrenador Italiano 7: El mejor Bolonia de 2026, pero es un derroche en un partido que casi siempre ha dominado. El 1-1 no hace justicia a un partido que debería haber ganado, por la cantidad de ocasiones creadas.