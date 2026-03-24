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Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

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Bolonia, Orsolini en la encrucijada: renovación de contrato o Arabia Saudí

Bologna
R. Orsolini
Fichajes

Todavía no se ha formalizado el fichaje del extremo.

Riccardo Orsolini se encuentra en una encrucijada: por un lado está la tentación de Arabia Saudí; por otro, la renovación de su contrato con el Bolonia, que expira en junio de 2027.


La Gazzetta dello Sport escribe que el club rossoblù tiene preparado un contrato hasta 2029 (más una opción hasta 2030) para convertirlo en el referente del equipo tras su llegada en enero de 2018. Pero el futbolista aún no ha firmado esa renovación y Arabia parece haberse acercado una vez más, como ya hizo el pasado mes de junio, cuando le ofreció un sueldo de rey.


Mientras tanto, tras el fallo desde el punto de penalti contra la Lazio, en Casteldebole apareció una pancarta de los aficionados: «Nuestro amor no puede cambiar por un penalti».


  • En junio de 2025 se presentó Arabia Saudí: una oferta de 10 millones de euros netos al año para él en concepto de salario, y unos 25 millones para el Bolonia: se trataba del Al-Qadsiah, el club de Retegui.


    Ahora Arabia ha vuelto a la carga: no de forma directa, sino con nuevas tanteos. Quizás vuelvan también otras ofertas, tal vez italianas o españolas.

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