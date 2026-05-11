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Beth Mead, estrella de las Lionesses, deja el Arsenal tras nueve años en el norte de Londres. Los Gunners anuncian tres bajas antes de la última jornada de la Superliga Femenina
Oficial: Mead dejará el Arsenal
Hace tiempo que se rumorea la salida de Mead. El verano pasado despertó interés del London City Lionesses, pero decidió quedarse. En las últimas semanas se ha relacionado su nombre con el Manchester City, donde juega su pareja, la exdelantera de las Gunners Vivianne Miedema. Sea cual sea su destino, este lunes se confirmó su salida del Arsenal.
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¡Se despide un icono! Mead se marcha como una leyenda del Arsenal
Al final de la temporada, en la que Mead solo fue titular en 10 partidos de la Superliga Femenina con las Gunners, sigue siendo una jugadora clave. Aun con ese tiempo limitado, ocupa el quinto puesto en participaciones directas en goles en la WSL, solo superada por Alessia Russo, Stina Blackstenius, Frida Maanum y Olivia Smith; y, en la Liga de Campeones, solo Russo la antecede.
Pese a ello, el club buscó renovarla, aunque el Manchester City, recién coronado campeón de la WSL, le ofreció un contrato más largo.
Por ello, la jugadora de 31 años dejará el club este verano tras nueve temporadas en el norte de Londres, donde ha disputado 258 partidos, marcado 83 goles y se ha convertido en la máxima asistente de la historia de la WSL. Sus aportes ayudaron al Arsenal a ganar un título de la WSL, tres Copas de la Liga, la Liga de Campeones y la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA.
«Beth ha realizado una enorme contribución a nuestro club a lo largo de nueve años y pasará a la historia como una de nuestras mejores delanteras y una leyenda del club», declaró Clare Wheatley, directora de fútbol femenino de las Gunners. «Beth es una persona muy especial y siempre será bienvenida en el Arsenal. Sé que nuestros aficionados se unirán a mí para desearle a Beth felicidad y éxito en sus futuros proyectos».
El Arsenal anuncia tres bajas a medida que se acerca el final de la temporada
Mead no es la única que se despedirá de la afición esta semana: el Arsenal jugará su último partido en casa contra el Everton el miércoles y cerrará la temporada en Liverpool el sábado. Por la mañana se confirmó que también se marchan Laia Codina y Victoria Pelova.
Pelova llegó en enero de 2023 y dejó una gran impresión, pero en verano de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que la mantuvo nueve meses fuera. Desde entonces le ha costado recuperar la titularidad.
Codina, por su parte, apenas ha contado con minutos desde su llegada. La central jugó la final del Mundial 2023 que España ganó a Inglaterra y se incorporó al Arsenal poco después, pero solo ha sido titular en cinco, cuatro y cinco partidos de la WSL en cada una de sus tres temporadas, pese a las lesiones en la zaga.
Pese a ello, ambas se marchan tras contribuir al reciente éxito del Arsenal, con la conquista de la Liga de Campeones y la Champions Cup; Codina también ganó una Copa de la Liga y Pelova, dos.
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¿Más salidas o más renovaciones? El futuro de dos estrellas del Arsenal sigue siendo incierto.
El Arsenal podría anunciar más salidas. Kim Little, Leah Williamson, Stina Blackstenius y Steph Catley han renovado en las últimas semanas, pero el futuro de Katie McCabe y Caitlin Foord aún es incierto.
McCabe parecía destinada al Manchester City, pero el Telegraph indica que el Arsenal podría ofrecerle la renovación. Respecto a Foord, la salida de Mead hace probable su continuidad, pues el club no quiere debilitar aún más las bandas.