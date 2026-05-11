Beth Mead, estrella de las Lionesses, deja el Arsenal tras nueve años en el norte de Londres. Los Gunners anuncian tres bajas antes de la última jornada de la Superliga Femenina

Al final de la temporada, en la que Mead solo fue titular en 10 partidos de la Superliga Femenina con las Gunners, sigue siendo una jugadora clave. Aun con ese tiempo limitado, ocupa el quinto puesto en participaciones directas en goles en la WSL, solo superada por Alessia Russo, Stina Blackstenius, Frida Maanum y Olivia Smith; y, en la Liga de Campeones, solo Russo la antecede.

Pese a ello, el club buscó renovarla, aunque el Manchester City, recién coronado campeón de la WSL, le ofreció un contrato más largo.

Por ello, la jugadora de 31 años dejará el club este verano tras nueve temporadas en el norte de Londres, donde ha disputado 258 partidos, marcado 83 goles y se ha convertido en la máxima asistente de la historia de la WSL. Sus aportes ayudaron al Arsenal a ganar un título de la WSL, tres Copas de la Liga, la Liga de Campeones y la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

«Beth ha realizado una enorme contribución a nuestro club a lo largo de nueve años y pasará a la historia como una de nuestras mejores delanteras y una leyenda del club», declaró Clare Wheatley, directora de fútbol femenino de las Gunners. «Beth es una persona muy especial y siempre será bienvenida en el Arsenal. Sé que nuestros aficionados se unirán a mí para desearle a Beth felicidad y éxito en sus futuros proyectos».