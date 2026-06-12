El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.
Este verano se esperan nuevos fichajes millonarios: se rumorea que el Chelsea negociará por la sueca Felicia Schroder, en una operación que podría superar el traspaso de Geyoro.
Schroder aún no ha terminado su contrato, pero podría cambiar de equipo junto a otras como la delantera del PSG Romee Leuchter o la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, que podrían marcharse si llegan ofertas adecuadas. Además, varias jugadoras sin contrato buscarán nuevo destino, entre ellas Mary Earps, Mapi León y Ona Batlle.
Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y la decisión de un club o de la propia jugadora puede sorprender. En GOAL valoraremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.
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