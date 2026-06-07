¡Bernardo Silva encajaría en cualquier equipo! Roberto Martínez ve con buenos ojos su fichaje por el Barcelona, mientras el seleccionador de Portugal destaca la «inteligencia futbolística» de la leyenda del Manchester City

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, asegura que Silva encajaría a la perfección en el Barcelona. Tras la victoria lusa 2-1 sobre Chile el sábado, el técnico español destacó la adaptación y calidad del veterano para el proyecto de Hansi Flick.

El técnico alabó al jugador de 31 años y declaró: «Bernardo Silva es tan espectacular que encaja en cualquier vestuario. No surge de la nada: se adapta a cualquier sistema y mejora lo que le rodea».