Bernardo Silva elogia a Erling Haaland, a quien califica de «bestia», tras la «gran» victoria del Manchester City sobre el Arsenal, su rival por el título

Aunque Haaland acaparó los titulares por su gol, el delantero elogió a su capitán. Pese a la diferencia de estatura, Haaland destacó las labores defensivas del centrocampista, sobre todo un cabezazo que despejó un centro destinado a Viktor Gyokeres.

«Recuerdo ese centro; cuando lo despejó de cabeza, le dije que hoy era como Cannavaro», bromeó Haaland. Y concluyó con un sincero elogio a la regularidad del internacional portugués: «No voy a ponerme sentimental, pero Bernie, has estado realmente bien, como siempre».