Bernardo Silva desmiente haber llegado a un acuerdo «de ensueño» con el Barcelona y aclara los rumores de traspaso

Tras el Portugal-Chile, Silva fue claro sobre su futuro. Pese a los rumores que lo acercan al Barça, el centrocampista insiste en que aún no ha decidido su destino. En la zona mixta, el jugador de 31 años priorizó un proyecto donde sea protagonista.

«Aún no he tomado una decisión. Quiero estar en un club que me quiera, eso es seguro. Un club en el que sienta que voy a ser útil», afirmó. Al ser preguntado si jugar en el Camp Nou era un sueño, se mostró cauteloso: «¿Es un sueño? No lo diré, pues no sé dónde acabaré. El Barcelona es una opción, pero aún no he decidido nada. No sabemos qué pasará».



