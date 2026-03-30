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Bergomi Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Bergomi: «Tonali ha acabado con los fantasmas. Tenemos que confiar en Pio Esposito. Para mí también, Bosnia es mejor que Gales»

Italy
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
S. Tonali
G. Bergomi
G. Gattuso

Para el exdefensa de la selección italiana y del Inter, se respiraba en el ambiente la sensación de que no lo iban a conseguir contra Irlanda del Norte. Ahora les toca Bosnia, un rival al alcance de la mano.

Beppe Bergomi conoce muy bien las tensiones y el peso de la camiseta de Italia. En 1982 ganó el Mundial con Italia prácticamente como debutante y le gustaría volver a ver esa tensión positiva, y no negativa, en los Azzurri que, mañana martes 31 de marzo de 2026 a partir de las 20:45 en Zenica, se enfrentarán a Bosnia en la final de la repesca de clasificación para el próximo Mundial de EE. UU.-México-Canadá 2026.


En declaraciones a Tuttosport, «lo Zio» ha destacado la sensación de miedo que se percibía ante Irlanda del Norte, lo que nos proyecta positivamente hacia Bosnia. Y Bergomi también ha zanjado la polémica de Dimarco sobre la celebración captada por las cámaras de la Rai al término del Gales-Bosnia.

  • TONALI, LOS MONSTRUOS Y EL MIEDO

    Cuando Tonali marcó, en la retransmisión dije «por fin». Por fin porque ese gol fue una liberación, porque en la primera parte había visto a los monstruos. Se notaba esa pesadez, ese, por así decirlo, miedo a no conseguirlo.


    En la primera parte se veía que el balón pesaba, luego, tácticamente, Rino lo ajustó en la segunda parte porque en la primera no nos entendíamos mucho; había que ir, en mi opinión, a buscar más rápido a los delanteros y, en cambio, nunca los encontrábamos.


    Cuando juegas con un 3-5-2 no se puede regatear al rival, salvo quizá Politano, y por eso hay que habilitar a los delanteros. En la segunda parte se vio algo diferente y la ganasteis.

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  • HAY QUE APOSTAR POR PIO ESPOSITO

    «Pio es un chico que, en cuanto sale al campo, se enciende enseguida. Es un jugador que mejora a toda la línea de ataque. No sé qué decisiones tomará Rino, pero Pio es un chico con el que hay que contar. Si tuviera que señalar cambios en la línea de ataque, diría que los dos extremos del centro del campo han corrido mucho, tanto Dimarco como Politano. Pero Pio es un jugador a tener siempre en cuenta, es un chico inteligente, se mueve bien en el campo, también fuera de él, lo veo muy maduro y puede ser realmente útil para este equipo». 

  • MEJOR BOSNIA QUE GALES

    «¿La polémica sobre Dimarco? Yo también creo que es mejor Bosnia que Gales (sonríe, nota del editor), porque Gales nos supera en ritmo, en los duelos y en el juego físico, al igual que Irlanda del Norte. Pero nosotros debemos apostar por la técnica y la calidad. Sin duda, Bosnia tiene un poco más de experiencia, vamos a jugar en su casa y cuenta con jugadores como Muharemovic, Kolasinac y Dzeko. En definitiva, gente con experiencia, pero nosotros somos mejores».

  • ITALIA ES FUERTE, PERO DE TODAS FORMAS SERÁ UN CONJUNTO SECUNDARIO EN EL MUNDIAL

    «El partido de Bérgamo nos ha demostrado que Italia es fuerte. Ahora, tras esta victoria contra un rival que, en mi opinión, era modesto, creo que los jugadores pueden sentirse un poco más aliviados en cuanto a la presión, aunque el objetivo no cambia. Tengo que pensar que serán ellos quienes vuelvan a llevar a Italia al Mundial


    Si pienso en Argentina, Brasil, Inglaterra, España, Francia, sobre todo, te diría que, de todos modos, si Italia llega al Mundial, será un mero comparsilla. Pero cuando estás ahí, te lo juegas. ¿Por qué no podemos pensar en recorrer nosotros también un camino así? No estoy diciendo que lo vayamos a hacer, pero mientras tanto vayamos y luego veamos qué pasa…».

  • De todos modos, GATTUSO no tiene la culpa

    «Si no lo conseguimos, no debemos culpar a Rino, porque llegó a mitad de temporada, ha dirigido sus partidos, no ha tenido mucho tiempo y ni siquiera le hemos concedido una concentración tras el último partido contra Noruega. En mi opinión, ha hecho un buen trabajo creando un grupo y ha devuelto ese sentido de pertenencia que ya no existía».

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