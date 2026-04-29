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Benjamin Sesko quiere que el «increíble» Michael Carrick siga al frente del Manchester United tras haber aportado «una energía diferente» a la plantilla
Carrick defiende su candidatura para un puesto fijo
Desde su llegada interina, Carrick ha impulsado al equipo a 29 de 39 puntos en 13 partidos. La última victoria, 2-1 ante el Brentford el lunes, sitúa al United 11 puntos por encima del Brighton, sexto, a cuatro jornadas del final. Con la clasificación para la Liga de Campeones casi asegurada, los jugadores alzan la voz en apoyo del técnico que enderezó el rumbo; Sesko, autor de seis de sus diez goles en liga bajo sus órdenes, lidera las muestras de respaldo.
- AFP
Sesko elogia al «increíble» entrenador interino
Tras su actuación heroica que dio la victoria al equipo frente a los Bees, Sesko elogió al entrenador interino. El fichaje estival ha mostrado otra cara en las últimas semanas y atribuye este cambio al giro táctico y emocional impulsado por el inglés. «Es un entrenador increíble; lo he dicho muchas veces», afirmó Sesko. «Ha traído una energía distinta y el trabajo en los entrenamientos es increíble; me gustaría que se quedara».
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Fernandes está a punto de hacer historia en la Premier League
Bruno Fernandes ha brillado bajo Carrick y dio la asistencia del gol de Sesko contra el Brentford, su décima novena del curso. Está a una del récord de 20 en una temporada, marca que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne.
Sesko confía en que su compañero batiendo el récord antes de que acabe la temporada. «Es capaz de todo», añadió el delantero. «Cómo juega y entiende el fútbol es excepcional, y me alegra compartir equipo con él».
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Una despedida agridulce para Casemiro, la «máquina de trabajar»
Aunque el futuro parece prometedor para Sesko y Fernandes, el partido contra el Brentford recordó las inminentes salidas de Old Trafford. Casemiro abrió el marcador, pero el centrocampista brasileño dejará el club al terminar su contrato este verano. Sesko admitió que perder la influencia del veterano será un duro golpe para la plantilla la próxima temporada.
El exmadridista, afirmó: «Es una máquina de trabajar. Tiene experiencia, lo que aporta en el campo es increíble. Se necesita a alguien así. Y creo que sería una tontería no fijarse en él e intentar imitarlo en cuanto a ritmo de trabajo y demás. Por desgracia, se va».