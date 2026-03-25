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Benjamin Sesko aporta «el factor miedo» al Manchester United, mientras Dimitar Berbatov analiza el papel de suplente de lujo del delantero de 74 millones de libras
Sesko por fin se está adaptando al United
Desde principios de año, este jugador de 22 años ha alcanzado un gran estado de forma, convirtiéndose en una figura clave de un equipo de los Red Devils que ha ascendido al tercer puesto de la clasificación de la Premier League. Una racha de ocho goles en sus últimos 11 partidos ha elevado el total de Sesko a 10, lo que le convierte en el máximo goleador del club, empatado con Bryan Mbeumo, otro fichaje del verano, a pesar de que a menudo ha tenido que marcar la diferencia saliendo desde el banquillo.
Berbatov, que sabe un par de cosas sobre liderar la delantera en Old Trafford, se ha mostrado especialmente impresionado por cómo Sesko ha gestionado la presión de su fichaje por 74 millones de libras (99 millones de dólares) procedente del RB Leipzig.
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Berbatov elogia el «factor miedo» de los eslovenos
En declaraciones al podcast oficial «Inside Carrington», el exdelantero del United Berbatov dijo sobre la evolución de Sesko: «Ahora mismo tiene todas las cualidades; en este momento todo le está saliendo bien.
Espero que siga así. Creo que, ahora mismo, las cosas le están yendo bien y le están saliendo poco a poco. Pero lo prefiero así. Quiero que, poco a poco pero con seguridad, gane esa confianza y marque goles, ya que ambas cosas están relacionadas. Cuando marcas goles, ganas confianza. Está encontrando su sitio en el equipo, pero, aunque esté en el banquillo, el simple hecho de que salga al campo ya supone una amenaza y un factor de miedo para el rival, y eso genera goles.
«Es muy bueno verle salir desde el banquillo, a veces marcando goles. Ser titular y marcar goles. Para ser sincero, no me importa qué tipo de goles marque, siempre y cuando el balón acabe en el fondo de la red».
El debate sobre los «super-suplentes» sigue en pleno apogeo
Aunque Sesko ha sido muy prolífico, gran parte de su éxito se ha producido como suplente, lo que ha llevado a que tanto los medios de comunicación como los aficionados le hayan bautizado como «super-suplente». Si bien Berbatov se ha mostrado satisfecho con su papel, esta etiqueta no ha sido bien recibida por el agente del jugador, Elvis Basanovic, quien insiste en que el esloveno es un delantero completo que merece ser considerado algo más que un simple recurso táctico para los últimos minutos del partido.
«Si me preguntas por este apodo [“super-suplente”], no me gusta», dijo Basanovic. «Me gusta mucho más “superdelantero”. Creo que Benjamin es un superdelantero. Ha sido titular en 13 partidos este año y ha salido desde el banquillo en otros 13. Ha marcado la mitad de sus goles cuando ha sido titular y la otra mitad cuando ha salido desde el banquillo. ¡Podemos ver que es un delantero completo y que Benjamin es alguien que merece el nombre de ‘superdelantero’!».
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En busca de la Liga de Campeones
Ahora, el United centra su atención en la recta final de la temporada, en la que debe asegurarse un puesto entre los cuatro primeros. La aportación de Sesko será fundamental de cara a los partidos decisivos que le esperan tras el parón internacional, empezando por la visita del Leeds United a Old Trafford el 13 de abril.
Berbatov añadió sobre la evolución de su antiguo club en su lucha por la clasificación para la Liga de Campeones bajo la dirección de Carrick: «Creo que el equipo está jugando un fútbol realmente bueno. Y quiero decir que es un placer verlo. Cada vez es como: "vale, podemos hacer más", porque ahora estamos en tercera posición, si no me equivoco, así que allá vamos. Creo que [es] todo el equipo, como equipo; es fácil señalar a este o aquel jugador y decir fácilmente Bruno [Fernandes], Casemiro, Sesko, con los goles que está marcando, [Matheus] Cunha.
«Son todos, no sería justo para el equipo en su conjunto. Como equipo, de repente, están jugando unos por otros. Las asistencias de Bruno, los goles de Sesko, la garra de Casemiro para recuperar el balón. La defensa también ha mejorado. Ahora mismo todo fluye, fluye con naturalidad, y espero que, hasta el final de la temporada, sigamos así».