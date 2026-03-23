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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

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¡Ben White vuelve a la selección inglesa! La estrella del Arsenal está a punto de debutar con la selección después de CUATRO AÑOS y se une a Harvey Barnes en la convocatoria de los Tres Leones

Ben White, del Arsenal, ha sido convocado por la selección inglesa para los próximos amistosos de marzo contra Uruguay y Japón. El defensa y el extremo del Newcastle Harvey Barnes sustituirán a Eberechi Eze y Jarell Quansah, quienes han tenido que retirarse tras sufrir lesiones recientemente. White jugó por última vez con los Tres Leones en 2022 y fue incluido en la convocatoria para el Mundial de ese año, pero abandonó Catar por motivos personales.

  • White se incorpora a la convocatoria de Inglaterra para los amistosos de marzo

    El defensa del Arsenal White ha sido convocado para la selección inglesa junto a Barnes, ya que Tuchel se ha visto obligado a buscar sustitutos para Eze y Quansah tras las lesiones sufridas por ambos. Los dos recién llegados tendrán ahora la oportunidad de demostrar su valía para ganarse un puesto en la selección inglesa de cara al Mundial de 2026 en Norteamérica, y Tuchel tiene previsto dar oportunidades a jugadores menos habituales durante los dos partidos.

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    El defensa del Arsenal pone fin a su ausencia de la selección

    White ha tenido una trayectoria complicada a nivel internacional. Fue convocado para la Eurocopa 2020 y el Mundial de 2022, pero no llegó a saltar al campo en ninguno de los dos torneos. El jugador, de 28 años, abandonó Catar por motivos personales y el exseleccionador Gareth Southgate reveló posteriormente que la antigua estrella del Brighton había pedido que no se le tuviera en cuenta para la convocatoria, en medio de rumores que apuntaban a que se había producido un desencuentro con el segundo entrenador, Steve Holland.

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