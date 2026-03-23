¡Ben White vuelve a la selección inglesa! La estrella del Arsenal está a punto de debutar con la selección después de CUATRO AÑOS y se une a Harvey Barnes en la convocatoria de los Tres Leones

White ha tenido una trayectoria complicada a nivel internacional. Fue convocado para la Eurocopa 2020 y el Mundial de 2022, pero no llegó a saltar al campo en ninguno de los dos torneos. El jugador, de 28 años, abandonó Catar por motivos personales y el exseleccionador Gareth Southgate reveló posteriormente que la antigua estrella del Brighton había pedido que no se le tuviera en cuenta para la convocatoria, en medio de rumores que apuntaban a que se había producido un desencuentro con el segundo entrenador, Steve Holland.