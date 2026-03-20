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Gabriele Stragapede

Traducido por

Bélgica, los convocados para los partidos contra EE. UU. y México: está Openda; también figuran en la lista De Winter y Saelemaekers; están Lukaku y De Bruyne

Las decisiones del seleccionador para los próximos partidos.

Bélgica ha dado a conocer la lista de convocados para los dos partidos que disputará durante el próximo parón, es decir, los dos amistosos contra dos de los tres países organizadores del próximo Mundial de 2026, que se celebrará en verano: los Diablos Rojos se enfrentarán primero a Estados Unidos y luego a México en dos partidos amistosos.

El seleccionador Rudi García ha optado por convocar a varios jugadores importantes de los principales clubes de nuestra Serie A: estarán, de hecho, tanto Romelu Lukaku como Kevin De Bruyne, del Nápoles; Koni De Winter y Alexis Saelemaekers, del Milan; y, por último, también Lois Openda, de la Juventus.

A continuación, la lista completa de los jugadores seleccionados por el seleccionador de la selección belga.

  • LA LISTA COMPLETA

    Porteros: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.

    Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

    Centrocampistas: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

    Delanteros: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard.

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